עם תמונה של טראמפ על הטיל: משמרות המהפכה בסרטון לעגני חדש

במשמרות המהפכה של איראן ממשיכים ללעוג לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ - ברקע המלחמה והמתקפות האמריקניות על איראן. בסרטון שהופץ היום (רביעי) בידי משמרות המהפכה נראים טילים בליסטיים מסוג "קיאם" ו"זולפיקאר" כשהם מוכנים לשיגור מתוך מתקנים תת-קרקעיים.

על אחד הטילים המרכזיים בסרטון הופיע הציטוט המיוחס ל"אימאם חוסיין" בקרב כרבלא: "אדם כמוני לא יישבע אמונים לאדם כמוהו", לצד תמונה של טראמפ שנוצרה בבינה מלאכותית.

עבור הקהל המערבי מדובר במשפט סתום, אך עבור העולם השיעי מדובר במסר משמעותי. בטהראן משווים את המערכה הנוכחית לקרב ההיסטורי של האסלאם השיעי: איראן היא חוסיין (הצדיק המקריב את עצמו), וטראמפ הוא יזיד (העריץ המושחת). בכך איראן מבטאת כי אינה מנהלת סכסוך גבולות או מאבק על נפט, אלא "מלחמת קודש" שבה הכניעה היא חטא דתי.

לצד הציטוטים הדתיים, הטילים נושאים גם הקדשות אישיות. אחד הטילים הוקדש לזכרו של רזא קובאדי, קצין בכוחות משמרות המהפכה של מחוז כרמאנשאה. קובאדי הפך לאחרונה לסמל עבור תומכי המשטר באיראן.

התיעוד הנוכחי מוכיח כי איראן מבינה שתמונת הניצחון חשובה לא פחות מהפגיעה בשטח. על ידי הדבקת פוסטר של טראמפ על ראש קרב בליסטי, טהראן מנסה להשפיל את הנשיא האמריקני ולהפוך אותו ל"מטרה חיה" בלוחמה הפסיכולוגית העולמית.