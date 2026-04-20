זלנסקי: אירופה חייבת להקים מערכת הגנה מטילים תוך שנה

אירופה מתעוררת למציאות מדאיגה: היבשת כמעט חסרת מערכות הגנה אווירית יעילות מפני טילים בליסטיים. בשונה מישראל, שפיתחה מערך הגנה רב-שכבתי לאורך שנים, מדינות אירופה מצויות כיום בחשיפה כמעט מוחלטת לאיום הטילים האיראני - ונשיא אוקראינה מזהיר כי הזמן אוזל.

נשיא אוקראינה, ולודימיר זלנסקי, הצהיר השבוע בראיון לערוץ הטלוויזיה הלאומי כי "אני מאמין, והרעיון שלי הוא שעלינו להחזיק במערכת הגנה אירופית נגד טילים בליסטיים". לדבריו, הוא מנהל כבר שיחות עם מספר מדינות אירופיות בנושא, אך נמנע מלחשוף את זהותן בשלב זה.

התקיפה שהעירה את אירופה

נקודת המפנה הגיעה לאחר התקיפה האיראנית על בסיס דייגו גרסייה. התקיפה חשפה בפני האירופאים עובדה מטרידה: איראן מסוגלת לשגר טילים בליסטיים למרחקים גדולים בהרבה ממה שהוערך בעבר - כולל לבירות אירופה הגדולות. המרחק מטהרן לפריז, לונדון או ברלין אינו עוד מחסום טכנולוגי עבור המשטר האיראני.

זלנסקי הציב יעד שאפתני: "עלינו לבנות מערכת הגנה משלנו נגד טילים בליסטיים בתוך שנה". הנשיא האוקראיני, שמדינתו מתמודדת באופן יומיומי עם תקיפות טילים רוסיות, מבין היטב את הצורך הדחוף במערך הגנה אפקטיבי.

המחסור הקריטי בפטריוט

הבעיה המרכזית נעוצה בהיצע המוגבל של מערכות קיימות. כיום, רק סוגים מסוימים של טילי פטריוט אמריקניים מסוגלים ליירט טילים בליסטיים רוסיים ואיראניים ברמת אמינות גבוהה. אולם מערכות אלו נמצאות במחסור חמור - רובן פרוסות במפרץ הפרסי לצורך התמודדות עם מתקפות איראניות על מדינות המפרץ ועל כוחות אמריקניים.

המערכת האירופית המקבילה, SAMP/T, מיוצרת בכמויות קטנות שאינן נותנות מענה מלא לצרכים המבצעיים. על פי הדיווחים, קצב הייצור הנוכחי אינו מספיק אפילו לכיסוי חלקי של היבשת האירופית.

הצורך במערכת הגנה ייעודית התעצם לנוכח השימוש הרוסי הגובר בטילים בליסטיים המכוונים להשמדת תשתיות האנרגיה וייצור החשמל באוקראינה. המלחמה המתמשכת הפכה את אוקראינה למעבדה מבצעית לבחינת יעילות מערכות ההגנה - ותוצאות הבחינה מדאיגות.