סיור דיפלומטי חסר תקדים במפרץ: נשיא אוקראינה חתם על הסכמי הגנה היסטוריים עם סעודיה, האמירויות וקטר. קייב תספק למדינות המפרץ טכנולוגיות מתקדמות וניסיון מבצעי שנצבר בשדה הקרב מול הכטב"מים האיראניים, בתמורה לשיתוף פעולה ביטחוני וכלכלי רחב היקף (בעולם)
בעוד מדינות המפרץ מציפות את קייב בבקשות למזל"ט ה-"Sting" המהפכני שמשמיד "שאהדים", הנשיא זלנסקי מבהיר כי ההגנה על ארצו קודמת לכל ייצוא | בשיחה גלויה עם ערוץ ישראלי הוא חושף את טביעות האצבע של רוסיה בכטב"מים האיראניים ומצהיר בפני נתניהו: "יש לשנינו אינטרסים משותפים, אני מוכן לדיאלוג" (חדשות בעולם)
בריאיון שנתן התייחס זלנסקי לנשק האיראני, שמגיע לדבריו מרוסיה | "ראינו כמה רכיבים מאחד ה'שאהדים' שפגע באחת המדינות במזרח התיכון. אלו היו רכיבים רוסיים", ציין הנשיא | בימים האחרונים הזהירה איראן את אוקראינה שהיא הפכה ל״מטרה לגיטימית״ בשל סיוע שהעבירה לישראל (בעולם)
ארה"ב דחתה הצעת סיוע טכנולוגית מאוקראינה נגד כטב"מים איראניים לפני פרוץ העימות
ממשל טראמפ התעלם מתוכנית שהציג זלנסקי להקמת מערך הגנה מפני מל"טים מתאבדים במזרח התיכון, וכעת פונה לבקש את עזרתו לאחר אבדות בנפש בקרב כוחות אמריקאיים (בעולם)
שר ההגנה הבריטי חושף בטור דרמטי ב"טלגרף" תוכנית נועזת לסיום המלחמה, הכוללת צעד חסר תקדים של פריסת כוחות בריטיים על אדמת אוקראינה | לטענתו: "נוכחות המגפיים הבריטיים בשטח תהיה האות הסופי כי הריבונות האוקראינית מוגנת מפני תוקפנות עתידית" (חדשות בעולם)
שיחות המשא ומתן בין רוסיה לאוקראינה ייכנסו היום ליומן השני, כאשר שליחיו של הנשיא טראמפ ינסו פעם נוספת להביא את שני הצדדים להסכמות לסיום המלחמה | בתוך כך, נשיא אוקראינה התבטא באופן חריג נגד הנשיא טראמפ שמנסה לסיים את המלחמה המדממת, מה שצפוי להביא לתגובה חריפה עוד יותר מצד וושינגטון (בעולם)
עשרות חברי פרלמנט חלו בבת אחת, מה שהוביל לאולם מליאה ריק כמעט לחלוטין בשל הידרדרות פתאומית בבריאותם | בעוד חקירה רשמית בוחנת חשד להרעלה המונית במזנון, הרשויות מנסות לקבוע האם מדובר בנגיף אלים או בזיהום במזון ששיתק את נבחרי המדינה (חדשות בעולם)
ארבע שנים של לחימה חסרת רחמים הובילו למניין נפגעים מזעזע של כ-2 מיליון בני אדם, היקף אבדות ששום מעצמה גדולה לא חוותה כמותו מאז מלחמת העולם השנייה | בעוד תקיפות על רכבות נוסעים ותשתיות אזרחיות מחריפות את הטרגדיה האנושית, המאמצים הדיפלומטיים נמשכים בצל המציאות המדממת שמאיימת לשבור שיאים טרגיים נוספים (חדשות בעולם)
נשיא אוקראינה ולדמיר זלנסקי מגיב ללכידת מדורו ורומז שפוטין הוא היעד הבא: "אם אפשר לטפל ככה בדיקטטורים, ארה"ב יודעת מה לעשות הלאה" | נשיא אוקראינה הבהיר שמבצע "נחישות מוחלטת" הוא רק ההתחלה במאבק העולמי בעריצות (חדשות בעולם)
כמו בכל פעם שנתניהו וטראמפ נפגשים, גם הפעם קדמו לפגישה תחזיות הרות אסון: "הפעם זה יהיה שונה", אמרו פרשנים שביבי הוא לא "כוס התה שלהם", בלשון המעטה | גם הפעם הם טעו, כאשר בשיא אמר טראמפ אמר על נתניהו ש"בלעדיו מדינת ישראל לא הייתה קיימת", ואף הבטיח ש"החנינה בדרך" | נתניהו מכיר את הכבוד שרוכש לו האיש החזק בעולם, ויודע לתעל את זה לצרכיה הקיומיים של ישראל: חמאס ואיראן | בין ארדואן לעזה והמקלות שתוקע נתניהו בגלגלי הדיפלומטיה של טראמפ - זה מה שקרה השבוע במאר א-לאגו (סקירה, מגזין בבלי)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ומקבילו האוקראיני ולדימיר זלנסקי קיימו אמש פגישה בת שעתיים וחצי במעון הנשיאותי במאר א-לאגו, בה דנו השניים בנושא ערבויות ביטחון ועתידו של חבל דונבאס | בין 90% של הסכמות ל-95% - הדרך לשלום מתקצרת, לא לפני שטראמפ יפתיע את אורחו רגע לפני שדרך באחוזה (בעולם)
בעוד המלחמה באוקראינה נגררת לשנתה החמישית, נתונים חדשים ומפתיעים מתוך רוסיה מצביעים על שינוי דרמטי בציפיות של הציבור לגבי עתיד העימות | האם מוסקבה מכינה את הקרקע להסדר מדיני, ומה גורם לרוב העם הרוסי להאמין שהסוף קרוב מתמיד? (חדשות בעולם)
נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי חשף היום את הטיוטה שהעבירה ארה"ב לאוקראינה, בעוד הוא מעביר ביקורת עליה, רוסיה צפויה להגיב היום להצעה | בתוך כך, נשיא אוקראינה אמר כי יסכים לקיים תהליך בחירות - אך ורק אחרי שייחתם הסכם השלום עם רוסיה (חדשות בעולם)
נשיא אוקראינה זלנסקי מוביל רפורמה היסטורית בלוח השנה הלאומי במטרה למחוק את עקבות העבר הסובייטי ולהתאימו למציאות המלחמה | המהלך נועד ליצור סדר יום "הוגן ונכון" שיפריד בין ימי שמחה לטרגדיות לאומיות ויחזק את הזהות האוקראינית העצמאית (חדשות מהעולם)