נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי חשף כי ארצו פועלת לקידום עסקאות ארוכות טווח עם מדינות במזרח התיכון להתגוננות מפני כטב"מים, תוך שהיא מבקשת לקבל בתמורה לניסיונה המבצעי טכנולוגיה מתקדמת ומשאבים כספיים, כך לפי דיווח ב'רויטרס'.

דבריו נאמרו לאחר שקייב שיגרה שלושה צוותי מומחים לקטאר, איחוד האמירויות, ערב הסעודית ולבסיס צבאי אמריקני בירדן, במטרה להדגים את יכולות ההגנה שפיתחה מול האיומים האיראניים.

"עבורנו היום, הן הטכנולוגיה והן המימון חשובים", ציין זלנסקי בשיחה עם עיתונאים, והדגיש כי שליחת המומחים נועדה לייעוץ והערכה בלבד.

הדיווח ב'רויטרס' מגיע יומיים לאחר שדווח כי ראש הממשלה נתניהו פנה לנשיא אוקראינה בבקשת סיוע בנושא כטב"מי השאהד האיראניים, לאור הניסיון שצברה אוקראינה.

לפי הדיווח, הנשיא הבהיר כי קייב אינה נוטלת חלק בפעילות מבצעית באזור, והוסיף כי "זה לא קשור למעורבות במבצעים. אנחנו לא במלחמה עם איראן". לדבריו, מדינות רבות באירופה, באפריקה ובמזרח התיכון פנו לאוקראינה בבקשת עזרה לאור הצלחתה בהפלת כטב"מים רוסיים באמצעים זולים יחסית ובלוחמה אלקטרונית.

במקביל למאמצים מול מדינות המפרץ, זלנסקי הביע אי-בהירות לגבי העיכוב בחתימת עסקה נרחבת עם וושינגטון, שאותה ניסה לקדם בחודשים האחרונים. "רציתי לחתום על עסקה בשווי של כ-35 עד 50 מיליארד דולר", אמר הנשיא, בעוד הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הצהיר מצדו כי ארצות הברית אינה זקוקה לסיוע אוקראיני בתחום זה.

זלנסקי הביע חשש כי ההסלמה במזרח התיכון תסיט את תשומת הלב ומשאבי ההגנה האווירית מארצו, וציין כי "לא היינו רוצים שארצות הברית תתרחק מסוגיית אוקראינה בגלל המזרח התיכון".

המתיחות האזורית כבר נתנה את אותותיה במישור המדיני, כאשר סבב שיחות שלום שתוכנן להתקיים באיחוד האמירויות נדחה בעקבות חילופי מהלומות בין ארצות הברית וישראל לאיראן. זלנסקי מסר כי קיימת הצעה אמריקנית לקיים את השיחות בשבוע הבא על אדמת ארצות הברית, אך רוסיה מסרבת למיקום זה ודורשת לארח את המפגש במדינה אחרת.

בינתיים, זלנסקי מנצל את הצורך הקיומי של המזרח התיכון בהתמודדות מול כלי הנשק האיראני, שפוגע מדי יום במדינות המפרץ השכנות וגורם לנזק רב לתשתיות.