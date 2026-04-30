דני מירן, אביו של עומרי שנחטף ב-7 באוקטובר מביתו בנחל עוז, צפוי להיכנס לזירה הפוליטית בצעד מפתיע. על פי הנמסר, מירן עומד לעמוד בראש מפלגת הגמלאים שהחליטה להתמודד בבחירות הקרובות לכנסת ה-26.

המהלך מגיע בעיצומה של תקופה סוערת בזירה הפוליטית הישראלית, כאשר מפלגות ומועמדים שונים מנסים למצב את עצמם לקראת מועד הבחירות שנקבע לט"ז בחשוון ה'תשפ"ז. מירן, שהפך לדמות מוכרת בציבור בשל מאבקו למען שחרור בנו, בוחר כעת לתרגם את הניסיון האישי שלו לפעילות ציבורית במסגרת פוליטית.

מפלגת הגמלאים, שלא הייתה נוכחת בכנסת בשנים האחרונות, החליטה לחזור ולהתמודד בבחירות הקרובות. הצטרפותו של מירן לראשות המפלגה עשויה להעניק לה פרופיל ציבורי משמעותי יותר, בהתחשב בהיכרות הרחבה של שמו בקרב הציבור הישראלי.

בכנסת היחידה שבה הצליחה לזכות במושבים בכנסת, בבחירות 2006, קיבלה המפלגה שבעה מנדטים, אך לאחר מכן כבר לא עברה את אחוז החסימה, למרות הנסיונות למתג אותה מחדש עם השם 'דור' ועם דמויות שונות וחדשות. כעת, כך נראה, מנסה המפלגה לקבל קולות בעקבות גלי האהדה לחטופים ולבני משפחותיהם.