זלנסקי בריאיון לערוץ ישראלי: "רוסיה מביאה לאיראן כטב"מים"

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, אמר בראיון לערוץ i24NEWS, כי הוא לא חושש מהאיומים שקיבל מאיראן לאחר שהציע עזרה למדינות המפרץ. "אנחנו לא מפחדים ממסרים כאלה, אנחנו חיים עם מסרים כאלה מדי יום במהלך ארבע השנים האחרונות", ציין הנשיא.

בריאיון התייחס זלנסקי גם לנשק האיראני, שמגיע לדבריו מרוסיה: "אי אפשר להשוות בין 'שאהד' מתחילת המלחמה לבין ה'שאהד' של היום. ב-99% מהמקרים, ה'שאהד' שימש נגד אזרחים אוקראינים". הנשיא הוסיף כי הוא 'בטוח' שרוסיה נותנת לאיראנים כטבמ״ים מסוג 'שאהד'.

"ראינו כמה רכיבים מאחד ה'שאהדים' שפגע באחת המדינות במזרח התיכון. אלו היו רכיבים רוסיים, אז אנחנו יודעים שהאיראנים לא ייצרו אותו", ציין הנשיא.

בימים האחרונים הזהירה איראן את אוקראינה שהיא הפכה ל״מטרה לגיטימית״ בשל סיוע שהעבירה לישראל. איברהים עזיזי, ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט האיראני, כתב: "על-ידי מתן תמיכה למשטר הישראלי באמצעות כטב"מים, אוקראינה הקורסת מעורבת למעשה במלחמה. על פי סעיף 51 במגילת האו"ם, הדבר הפך את כל שטחה למטרה לגיטימית עבור איראן״.

ההודעה הגיעה לאחר שבתחילת השבוע הבהיר הנשיא האוקראיני כי ארצו שלחה לירדן כטב"מי יירוט וצוות מומחים ומפעילים כדי שאלה יסייעו להגן על הבסיסים של ארה״ב בממלכת ירדן.

בווינט אף נחשף כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לקדם שיחה עם זלנסקי בנוגע לשיתוף פעולה ישראלי-אוקראיני בתחום יירוט כטב"מים איראניים.