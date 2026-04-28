בהודעה דיפלומטית חריגה ביותר, תקף היום (שלישי) נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי את מדינת ישראל בטענה כי היא מאפשרת פריקת מטען תבואה שנגנב על ידי רוסיה משטחים כבושים באוקראינה. ההודעה הרשמית, שפורסמה בערוצי התקשורת הרשמיים של הנשיא האוקראיני, מציבה את ישראל במוקד ביקורת בינלאומית, והפעם מנשיא מדינה זרה אך יהודי.

"בכל מדינה נורמלית, רכישת סחורות גנובות היא פעולה שמטילה אחריות משפטית", כתב זלנסקי בהודעתו. "הדבר חל במיוחד על גרגירים שגנבה רוסיה. כלי שיט נוסף הנושא גרגירים כאלה הגיע לנמל בישראל ומתכונן לפרוק את מטענו. זהו אינו – ומשום כך אינו יכול להיות – עסקה לגיטימית".

האשמה ישירה: 'הרשויות יודעות'

זלנסקי לא הסתפק בתיאור העובדות, אלא הפנה אצבע מאשימה ישירות כלפי הרשויות הישראליות. "הרשויות הישראליות אינן יכולות שלא לדעת אילו ספינות מגיעות לנמלי המדינה ואיזה מטען הן נושאות", הבהיר הנשיא האוקראיני, תוך שהוא מדגיש כי מדובר בידיעה מודעת ולא בתקלה מקרית.

לדברי זלנסקי, רוסיה משתלטת באופן שיטתי על תבואה באדמות אוקראיניות הכבושות זמנית ומארגנת את ייצואה דרך אנשים הקשורים לכובשים. "תכניות כאלה מפרות את חוקי מדינת ישראל עצמה", טען הנשיא, תוך שהוא מציין כי אוקראינה נקטה את כל הצעדים הדרושים באמצעות ערוצים דיפלומטיים כדי למנוע תקריות כאלה.

איום בסנקציות כלכליות

הנשיא האוקראיני לא הסתפק בביקורת מילולית, אלא הודיע על צעדים קונקרטיים שיינקטו נגד המעורבים בעסקה. "על סמך מידע משירותי המודיעין שלנו, אוקראינה מכינה חבילת סנקציות רלוונטית שתכסה הן את אלה המובילים ישירות את הגרגירים האלה והן את האנשים והישויות המשפטיות המנסים להרוויח מתכנית פלילית זו", הבהיר.

זלנסקי הוסיף כי ממשלתו תתאם עם שותפים אירופיים כדי להבטיח שהאנשים הרלוונטיים ייכללו במשטרי הסנקציות האירופיים. צעד זה עשוי להשפיע באופן משמעותי על גורמים ישראליים המעורבים בעסקה, במידה ויוטלו עליהם סנקציות בינלאומיות.

קריאה לכבוד הדדי

בסיום הודעתו, ניסה זלנסקי לרכך את הטון החריף ולהדגיש את הקשרים בין שתי המדינות. "אוקראינה סומכת על שותפות וכבוד הדדי עם כל מדינה. אנו פועלים באמת ובתמים כדי לשפר את הביטחון, במיוחד באזור המזרח התיכון", ציין הנשיא.

עם זאת, הוא סיים בנימה ברורה: "אנו מצפים שהרשויות הישראליות יכבדו את אוקראינה ויימנעו מפעולות שפוגעות ביחסי הצדדים שלנו". המשפט האחרון מהווה אזהרה ברורה כי המשך העסקאות מסוג זה עלול לפגוע ביחסים הדיפלומטיים בין המדינות.