רוסיה מתערבת המלחמה? נשיא אוקראינה חשף מידע מודיעיני

נשיא אוקראינה חשף מידע מודיעיני המצביע על צילומי לוויין רוסיים בבסיס "הנסיך סולטן" בימים שקדמו למתקפה האיראנית, והזהיר מפני הסטת סיוע צבאי אמריקאי מאוקראינה למזרח התיכון.

​נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, טוען כי רוסיה משתפת פעולה באופן מלא עם איראן באספקת מידע מודיעיני המשמש לתקיפת כוחות אמריקאיים במזרח התיכון.

בראיון שהעניק לרשת החדשות NBC בדוחא, הציג זלנסקי סיכום של תדרוכי מודיעין אוקראיניים המראים כי לוויינים רוסיים צילמו את בסיס חיל האוויר "הנסיך סולטן" בערב הסעודית שלוש פעמים בתוך שישה ימים, בסמוך למתקפה האיראנית שבוצעה ב-26 במרץ.

​על פי המידע שהציג הנשיא האוקראיני, המתקן האמריקאי צולם בתאריכים 20, 23 ו-25 במרץ.

יום לאחר הצילום האחרון, שיגרה איראן מתקפה לעבר הבסיס שבו שוהים כוחות אמריקאיים וסעודיים, אירוע שבו נפצעו מספר חיילים אמריקאים באורח קל.

זלנסקי הסביר את הדפוס הרוסי המוכר לו משדה הקרב באוקראינה וציין כי "אנו יודעים שאם הם מצלמים פעם אחת, הם מתכוננים. אם הם מצלמים פעם שנייה, זה כמו סימולציה. הפעם השלישית משמעותה שבעוד יום או יומיים, הם יתקפו".

הוא הוסיף כי הוא בטוח בידיעה שמוסקבה מסייעת לטהרן באופן אקטיבי: "אני חושב שזה לטובתה של רוסיה לעזור לאיראנים. ואני לא מאמין - אני יודע - שהם חולקים מידע. האם הם עוזרים לאיראנים? כמובן. כמה אחוזים? מאה אחוז".

​במהלך ביקורו במדינות המפרץ, חתם זלנסקי על הסכמי הגנה עם ערב הסעודית וקטאר, במסגרתם תספק אוקראינה ידע טכנולוגי בתחום ההגנה האווירית תמורת השקעות של מיליארדי דולרים בתעשייה הביטחונית שלה. לדבריו, "הם מכירים במומחיות שלנו", במיוחד לאור ההתמודדות האוקראינית עם הכטב"מים האיראניים המשמשים את רוסיה.

עם זאת, הנשיא הביע דאגה עמוקה מהאפשרות שהביקוש הגובר למיירטי טילים במזרח התיכון יפגע באספקה לאוקראינה. "אני מאוד מודאג. אני מקווה שארצות הברית לא תבצע טעויות כאלה", אמר ביחס להסטה אפשרית של אמצעי לחימה.

​במישור המדיני, ציין זלנסקי כי המלחמה במזרח התיכון מאטה את המאמצים הדיפלומטיים לסיום הלחימה באוקראינה. הוא חשף כי צוות התיווך האמריקאי, בראשות השליח המיוחד סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, הציע לארח משא ומתן תלת-צדדי על אדמת ארצות הברית, אך רוסיה סירבה לכך.

זלנסקי הדגיש כי "לעולם לא נהיה הצד שחוסם, מעכב או דוחה וכו'. וזו הסיבה שאנחנו מוכנים להיפגש בכל מקום מלבד רוסיה ובלארוס - הן בעלות ברית והן אויבות". הוא הציע את טורקיה או שוויץ כחלופות לניהול המגעים.

​לסיכום, העריך זלנסקי כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מעוניין בהתמשכות העימות במזרח התיכון בשל עליית מחירי הנפט והקלה אפשרית בסנקציות.

"לפוטין יש תועלת, הרבה תועלת, מהמלחמה הזו", הזהיר הנשיא האוקראיני. "אם הסנקציות יוסרו, פוטין יקבל יותר כסף, הרבה יותר כסף, והוא ישקיע את הכסף הזה בכלי נשק".

כשנשאל על יחסו של הנשיא דונלד טראמפ לעתיד מדינתו, השיב זלנסקי: "אני מקווה שכן. אתם מכירים את המדיניות של ארצות הברית כיום. אכפת להם יותר מארצות הברית. זה מובן, אגב. אנחנו מבינים את זה ואני חושב שהצוות האמריקאי מאוד פתוח לגבי זה".