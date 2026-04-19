המלך השוודי סירב ללחוץ את ידו של זלנסקי בביקור רשמי בלבוב

רגע מביך במיוחד תועד השבוע במהלך ביקורו הרשמי של מלך שוודיה, קרל ה-16 גוסטב, באוקראינה. כאשר הנשיא ולדימיר זלנסקי המתין לאורח המכובד על השטיח האדום בלבוב והושיט את ידו לקראתו, המלך השוודי התעלם מהמחווה והמשיך בדרכו ללא כל תגובה.

התיעוד שפורסם בתקשורת הרוסית על ידי העיתונאי ולדימיר סולוביוב מציג את הרגע הנוקב שבו זלנסקי מושיט את ידו לעבר המונרך השוודי, אך זה ממשיך ללכת כאילו לא הבחין במחווה. על פי הדיווחים, המלך אף נראה כמנקה את ידיו לאחר המפגש, מה שהוסיף שמן למדורה.

"אם לשפוט לפי פניו של הליצן, הוא לא ציפה לקבל פנטומימה עצובה במקום המופע הרגיל עם חיבוקים ראוותניים", כתב סולוביוב בהתייחסו לתגובתו של הנשיא האוקראיני. התיעוד עורר סערה בתקשורת הבינלאומית והעלה שאלות לגבי אופי היחסים בין שוודיה לאוקראינה.

זהו ביקורו הראשון של המלך קרל ה-16 גוסטב באוקראינה מזה 14 שנים. הביקור בלבוב נועד להפגין תמיכה באוקראינה בעיצומה של המלחמה מול רוסיה, אך התקרית הבלתי צפויה העלתה סימני שאלה לגבי המסרים שנשלחו מאחורי הקלעים.

מנהג מלכותי או הפגנת קרירות?

עם זאת, גורמים מקצועיים בתחום הפרוטוקול הדיפלומטי מציעים הסבר שונה לחלוטין. לטענתם, אין מדובר כלל בהפגנת קרירות או בזלזול מצד המלך השוודי, אלא במנהג שבדי עתיק יומין המעוגן בחוקה המקומית ובמסורת המלוכה.

על פי המסורת השבדית, המלוכה שומרת על מרחק פרוטוקולרי מסוים בעת פגישות רשמיות, במיוחד כאשר מדובר בביקורים במדינות זרות. ההסבר הזה עשוי להסביר מדוע המלך לא הגיב למחווה של זלנסקי, אך הוא לא מונע את הסערה התקשורתית שנוצרה סביב האירוע.

יצוין כי שוודיה נמנית על המדינות האירופיות שמגבירות את תמיכתן הצבאית באוקראינה בחודשים האחרונים. המדינה הסקנדינבית, שהצטרפה לאחרונה לנאט"ו, שולחת ציוד צבאי מתקדם לקייב ומשתתפת במאמצים הבינלאומיים לחזק את ההגנה האווירית האוקראינית.

הביקור המלכותי בלבוב נועד לחזק את הקשרים הדיפלומטיים בין שתי המדינות ולהעביר מסר ברור של סולידריות עם אוקראינה. עם זאת, התקרית הבלתי צפויה במהלך קבלת הפנים הרשמית עלולה להעיב על המסר החיובי שנועד להישלח.