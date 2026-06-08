רומן אברמוביץ' ( צילום: פלאש 90 )

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, אישר בראיון כי המיליארדר רומן אברמוביץ' הגיע לביקור חשאי בבירה המופגזת קייב.

אברמוביץ', האוליגרך היהודי-רוסי שמחזיק גם באזרחות ישראלית, הציע לשמש כערוץ אחורי ישיר לקרמלין, תוך שהוא מבקש להעביר מסרים הרחק מעיני הציבור. זלנסקי הבהיר לאברמוביץ' כי אוקראינה לא תוותר על שטחיה, אך הסכים להשתמש בנכונותו של המיליארדר כדי לבחון מה הרוסים "מוכנים לעשות". רומן אברמוביץ' אינו רק איש עסקים. הוא דמות מפתח בקהילה היהודית העולמית, משמש כראש חבר הנאמנים של איגוד הקהילות היהודיות בחבר המדינות, ונחשב ל"מגא-פילנתרופ" שתרם מאות מיליוני דולרים למטרות יהודיות בישראל ובעולם. בישראל הוא מוכר כמי שרכש את האחוזה היקרה ביותר בתולדות המדינה בהרצלייה ותמך במוסדות כמו "יד ושם" ובית החולים שיבא.

זלנסקי בראיון לערוץ ישראלי ( צילום: משרד נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי )

יהודי רוסי וישראלי

הקשר של אברמוביץ' לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין עמוק ומורכב. אברמוביץ' היה בין אלו שקידמו את פוטין כיורשו של ילצין ב-1999, ואף התגורר בדירה בתוך הקרמלין באותה תקופה.

לאורך השנים, בעוד אוליגרכים אחרים הסתכסכו עם הנשיא ונמלטו, אברמוביץ' שמר על קשרים הדוקים שסייעו לו לצבור הון עתק. פוטין אף אישר באופן אישי עסקאות בהן אברמוביץ' מכר נכסים בחזרה לממשלה ברווחי ענק של מיליארדי דולרים.

אולם, הפלישה לאוקראינה טרפה את הקלפים. אברמוביץ' מצא את עצמו תחת סנקציות בינלאומיות חריפות, נכסיו הוקפאו והוא נאלץ למכור את מועדון הכדורגל צ'לסי.

כעת, נראה כי המיליארדר מנסה להשתמש בקשריו הייחודיים כדי למצוא מוצא מהסבך הדיפלומטי, כשהוא מתמרן בין נאמנותו ההיסטורית לפוטין לבין תפקידו החדש כשליח של שלום בערוץ חשאי ומסוכן.