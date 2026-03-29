גורמים אמריקנים מעריכים כי בידי איראן נותרו אלפי כטב"מים ומאות טילים בליסטיים המאפשרים לה להמשיך במערכה, כך לפי דיווח ב'ניו יורק טיימס' מפי גורמים אמריקנים.

גם לאחר חודש של לחימה ישראלית-אמריקנית עיקשת, שפגעה לא רק בטילים אלא גם במערכי הייצור, לאיראן עדיין נותרה היכולת לשגר טילים לישראל.

מומחים מזהירים כי הירידה בהיקף השיגורים אינה מעידה בהכרח על הפגיעה ביכולות - שללא ספק נפגעו, אלא על הסתגלות טקטית של המשטר.

​גורם אמריקני רשמי מסר כי על פי הערכות המודיעין, איראן מחזיקה ככל הנראה באלפי כטב"מים מסוג שאהד ובמאות טילים בליסטיים. הגורם סייג את הדברים וציין כי המודיעין האמריקני בנושא מוגבל וקשה לקבוע את הנתונים המדויקים בוודאות.

​הצהרה זו מגיעה על רקע נתונים של צבא ארה"ב, לפיהם "שיעורי שיגור המל"טים והטילים של איראן ירדו ב-90 אחוז" הודות לפעילות המבצעית.

עם זאת, אנליסטים ביטחוניים טוענים כי אין להשוות בין ירידה בנפח האש לבין השמדת המלאי.

​בישראל ובמדינות המפרץ נרשמו בימים האחרונים מספר פגיעות קטלניות. כפי שדיווחנו, בשבת נהרג אדם בתל אביב כתוצאה מפצצה קטנה שפוזרה מטיל בעל ראש נפץ של תחמושת מצרר.

מדובר בטקטיקה איראנית המאתגרת את מערכות ההגנה האווירית, שכן הטילים מתפרקים בגובה נמוך ומפזרים עשרות פצצות קטנות על פני שטח נרחב. בנוסף, שבעה בני אדם נפצעו במרכז הארץ ממטחי טילים ביום חמישי האחרון. בשיחה עם גורמים המעורים בנושא נמסר לכתב 'כיכר השבת' כי ישראל מחזיקה בדרכי התמודדות גם בנושא המצרר.

​עם זאת, אנליסט ממכון וושינגטון הודה כי חיל האוויר והצי האיראני ספגו פגיעה קשה:

"חיל ים שקוע, חיל אוויר מושמד לחלוטין, חשוב מאוד כמדד לניצחון", אמר הגורם.

ועם זאת הוא מסייג כי "מדד ההצלחה העיקרי של איראן הוא היכולת להמשיך לירות טילים בליסטיים ומל"טים לעבר ישראל, בסיסים אמריקאים ומדינות המפרץ. ואנחנו יודעים שהם עדיין הצליחו לעשות זאת". החוקרים שצוטט ב'טיימס' העריך כי האיראנים משגרים כיום בין 20 ל-30 טילים ביממה.

​היכולת האיראנית לשמר את קצב האש מיוחסת לשימוש במנהרות תת-קרקעיות המכונות "ערי טילים" וייתכן שגם לקיומם של בסיסי שיגור סודיים שטרם נחשפו. מומחים מציינים כי איראן הוכיחה יכולת שיקום מהירה במיוחד; לאחר סבב הלחימה בחודש יוני האחרון, טענה ישראל כי יכולת ייצור הטילים של איראן הושמדה, אולם נראה כי המשטר הצליח לבנות מחדש את כוחו בתוך חודשים ספורים בלבד.

בינתיים, אם לא תוכרז הפסקת אש פתאומית על ידי טראמפ, ישראל ממשיכה בכל יום בס"ד לכתוש ולהרוס את תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן, עם חופש אווירי מוחלט בשמי המדינה.