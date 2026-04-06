הותרו לפרסום שמותיהם של ארבעת בני משפחת גרשוביץ שנהרגו באסון פגיעת הטיל בחיפה: לנה, בעלה ולדימיר, בנם דימה וכלתם לוסיל | הבן שהתגורר עם רעייתו בהרצליה, החזיר את אביו לבית מבית החולים שעות ספורות לפני שקרס (בארץ)
עשרות צעירים פלסטינים, תושבי הכפר הסמוך חארס בשומרון, התגודדו בסמוך לטיל הענק שנפל הבוקר באזור - בין הכפר ובין צומת גיתי אבישר | ביישוב החרדי הסמוך עמנואל קראו לתושבים להקפיד ביתר שעת על שמירת ההנחיות בעקבות הנפילה (בארץ)
התקיפות של חיל האוויר הישראלי באיראן נמשכות בעוצמה היום: דובר צה"ל פרסם תיעודים מהשמדת משגרי טילים בליסטיים והשמדת כלי טיס בלתי מאויישים: חיל האוויר ממשיך לפעול בשמי איראן גם בשעה זו | צפו (חדשות מלחמה)
עורך דין יהודי מדניפרו שרד בנס מתקיפה רוסית שהרסה את משרדו. הוא מייחס את הישרדותו להנחת תפילין קבועה ולתפילה בציון בעל התניא בערב ראש השנה האחרון: "נסעתי חמש וחצי שעות לכל כיוון בדרכים משובשות" (יהדות בעולם)
בעקבות הלחימה בעזה והחרפת הביקורת הבינלאומית: ממשלת ספרד מבטלת עסקת נשק גדולה עם רפאל הישראלית, כחלק ממדיניות חדשה לניתוק הדרגתי מטכנולוגיה ביטחונית ישראלית | המהלך משתלב במהלך דיפלומטי רחב הכולל הכרה במדינה פלסטינית, קריאות להטלת אמברגו נשק על ישראל, והצטרפות להליכים משפטיים בינלאומיים נגדה – ומעיד על שינוי מגמה שלילי משמעותי ביחסי ישראל-אירופה (בעולם)
קצת אחרי השעה 4:10 הבוקר, מיליונים בערות יישובים וערים במדינה התעוררו בגלל אזעקות שנשמעו באזור המרכז, בשרון ובשפלה בעקבות שיגור טיל מתימן לעבר ישראל | צה"ל עדכן שהטיל יורט בהצלחה ובכוחות ההצלה דיווחו שלא היו נפגעים (חדשות, בארץ)