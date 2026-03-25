בבלי
התקיפות נמשכות

במהלך הלילה האחרון: צה"ל השלים גל תקיפות לאתרי ייצור אמצעי לחימה בטהרן

השמדת תעשיות הייצור של המשטר נמשכת: צה״ל השלים במהלך הלילה גל תקיפות לעבר אתרי ייצור אמצעי לחימה אוויריים וימיים במרחב טהרן

תיעוד מהתקיפות (צילום: דובר צה"ל)

חיל האוויר בהכוונת אמ״ן השלים במהלך הלילה (רביעי), גל תקיפות לעבר אתרי ייצור אמצעי לחימה של משטר הטרור האיראני במרחב טהרן.

בגל התקיפות, צה״ל תקף מספר אתרי ייצור של אמצעי לחימה אוויריים וימיים.

כמו כן, האתרים ייצרו אמצעי לחימה שנועדו לחמש את שלוחיו של משטר הטרור האיראני ברחבי המזרח התיכון, ובהם ארגוני הטרור חמאס, חיזבאללה וארגונים נוספים.

במקביל, הותקפו מערכות הגנה ועמדת שיגור של טילים נגד כלי טיס.

"צה״ל ימשיך להעמיק את הפגיעה בתעשיות הצבאיות של המשטר על מנת לשלול את יכולות הייצור אותן בנה במשך שנים", נמסר מדובר צה"ל.

בבלי
