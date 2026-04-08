סיכום נתוני "שאגת הארי" נחשף: עשרות אלפי אזעקות שטפו את ישראל תחת מתקפה איראנית חסרת תקדים | המלחמה גבתה את חייהם של עשרות אזרחים ולוחמים, כשהעורף הישראלי מתמודד עם מאות זירות רסיסים וטילי מצרר קטלניים (בארץ)
ממשלת הודו אישרה תוכנית ענק למודרניזציה צבאית שתכלול רכישת מערכות S-400 מרוסיה, כטב"מי תקיפה וצי של 60 מטוסי תובלה חדשים. המהלך הדרמטי נועד להציב מענה מוחץ לאיומים מצד סין ופקיסטן ולהבטיח שליטה לוגיסטית וטכנולוגית מוחלטת בשדה הקרב (בעולם)
חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים הלילה גל תקיפה נוסף לעבר אתרי ייצור אמצעי לחימה בטהרן • הותקפו מפעל ליציקת ראשי קרב, מתחם מו"פ ואתרי ייצור רכיבים לטילים בליסטיים | רצף המטסים להעמקת הפגיעה נמשך (צבא וביטחון)
הבוקר: מספר שיגורים מאיראן לאזור ירושלים, השפלה יו"ש והדרום, טיל יורט והשני נפל בשטח פתוח | המשטר בטהרן לוחץ על החות'ים להתערב ולתקוף | בסביבת טראמפ בבית הלבן גוברים הקולות לפעול קרקעית |לחץ ערבי נגד סיום המלחמה במצב הנוכחי (עדכונים שוטפים)
הסלמה דרמטית בחזית הדרומית: בכירי החות'ים בתימן מאשרים ירי ישיר לעבר שטח ישראל ומאיימים לראשונה לסגור את מצר באב אל-מנדב. דובר צבא החות'ים מזהיר כי הכוחות ערוכים להתערבות רחבה נגד "האויב הציוני" במידה והתקיפות באזור יימשכו| האיום המתגבר (בעולם)
בניגוד להצהרות טראמפ שלפיהן לטהרן נותרו "מעט מאוד רקטות", הערכת מודיעין אמריקנית מצביעה על תמונה מורכבת יותר: כשליש מארסנל הטילים הושמד בוודאות, לגבי שליש נוסף אין ודאות מלאה, אך ההערכה היא שנפגע, נקבר או הושבת במנהרות ובבונקרים (חדשות)
איראן חידשה הבוקר את הירי לעבר מדינת ישראל שבעה מטחים כבדים לעבר איזור המרכז וכן לצפון, בתל אביב ובצפון - יש פצועים | לוחם צה"ל נפצע באורח קשה כתוצאה מפגיעה מפצמ"ר בדרום לבנון | צה"ל בגל תקיפות באיראן • כתבה מתעדכנת (צבא)
בית המשפט בתל אביב קבע פיצויים כספיים נגד דיירים שמנעו משכניהם להיכנס למקלט בזמן מתקפת טילים מאיראן, בטענה שנביחות הכלבים הפריעו להם | השופטת קבעה: מדובר בהפרת חובה חקוקה ובסיכון חיי אדם ממשי, למרות קיומו של סכסוך שכנים קודם (חוק ומשפט)
דרמה בבסיסי חיל האוויר הצרפתי במזרח התיכון: מלאי טילי האוויר-אוויר המתקדמים הולך ואוזל בעקבות קצב יירוטים חסר תקדים של כטמ"מים איראניים. בפריז הכריזו על מצב חירום תעשייתי מחשש לקריסת המערך ההגנתי באיחוד האמירויות (תקיפה והגנה)
מיליוני ישראלים נסו הלילה למרחבים המוגנים בעוד טיל בליסטי בעל ראש קרב מתפצל נורה מאיראן לעבר לב המדינה. המתקפה, הובילה מחצית מהמדינה למקלטים, והותירה אחריה זירה קשה בלב גוש דן עם פצועים אנוש ונזק כבד, וסימנה עליית מדרגה מסוכנת ביכולות הדיוק וההרס של משטר האייתוללות (בארץ)