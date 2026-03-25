"אין לנו מיירטים": לבנון מגיבה לטיל האיראני שהתפוצץ בשטחה

צבא לבנון התייחס היום (רביעי) לראשונה בהודעה רשמית לטיל האיראני שהתפזר אתמול מעל שטח המדינה.

"הטיל שרסיסיו התפזרו אתמול בלבנון היה טיל בליסטי מונחה מדגם קאדר-110, מתוצרת איראן, באורך של כ-16 מטרים ובטווח של כ-2,000 קילומטרים", נמסר בהודעה הצבאית.

על פי ההודעה, "הטיל הכיל מספר טילים קטנים יותר. הוא התפוצץ בגובה רב, דבר המצביע על כך שהיעד אליו כוון היה מחוץ לשטח לבנון". הצבא הלבנוני טען כי סיבת הפיצוץ הייתה תקלה טכנית או יירוט.

"בהקשר זה, פיקוד הצבא הלבנוני מדגיש כי אין משגרי יירוט בשטח לבנון", נאמר בסיום ההודעה.

כזכור, דוברת צה"ל בערבית, סא"ל אלה ואויה, חשפה אתמול כי שני טילים בליסטיים ששוגרו מאיראן לעבר ישראל - נפלו בשטח לבנון.

"אמש שיגר משטר הטרור האיראני שני טילים לעבר מדינת ישראל - אשר נפלו בשטח לבנון" אמרה ואויה. "חיזבאללה, שמכנה את עצמו 'מגן לבנון' הוא בכלל מגן משטר הטרור האיראני".

"המציאות ברורה: חיזבאללה הקריב את תושבי לבנון בכניסה למלחמה בשל אינטרסים איראניים. והנה עכשיו, זה מגיע כבר לפגיעה ישירה של המשטר האיראני בתושבי לבנון" הוסיפה. "המסר ברור: איראן וחיזבאללה אינם מגנים על לבנון - הם פוגעים בה".