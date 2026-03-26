יירוטים בצפון הארץ ( צילום: דוד כהן/Flash90 )

21:08: מטח נרחב של חיזבאללה לעבר חיפה והקריות

20:46: דובר צה"ל התיר לפרסם כי סמל אביעד אלחנן וולנסקי, בן 21 מירושלים, לוחם בגדוד 77 בעוצבת 'סער מגולן' (7), נפל בקרב בדרום לבנון. סמל וולנסקי ז"ל נהרג מירי נ"ט לעבר טנק של כוחות מצוות הקרב החטיבתי של גולני הפועלים בדרום לבנון. בנוסף, באירוע נפצעו באורח קל שני קצינים לוחמים ושני ולוחמים מגדוד 77. 19:56: ה-FBI חושף: ניסיון פיגוע בבסיס האם של 'סנטקום' מקדיל. 19:23: אזעקות ביישובי גבול הצפון בעקבות ירי חיזבאללה. השוטרים פשטו על אתר הבנייה שהעסיק שב"חים; הוצא צו סגירה לחודש דוד הכהן | 08:29 19:07: הנשיא טראמפ אומר כי איראן מתחננת לעסקה, וטוען כי הם מדברים באופן שונה בפומבי מאשר בחדרים סגורים. בנוסף, נשיא ארה''ב דונלד טראמפ איים בישיבת הקבינט להשתלט על הנפט האיראני. 17:57: נפילת רסיס בצומת שילת ליד מודיעין 17:55: דיווחים על נפילה ליד מרכז עסקים חרדי בירושלים. 17:40: התמגנו: שוב שיגורים מאיראן למרכז. 17:38: עמית סגל: "הרמטכ״ל בוודאי לא התכוון לכך, אבל כל ערוץ ערבי שצוהל עכשיו על דבריו לא מתעמק בדקדוקי החקיקה לגבי שירות חובה ומילואים אלא מסיק שהצבא על סף קריסה בגלל גבורת האויב". 17:34: דיווח: ישראל תוקפת בעוצמה בטהרן בשעה האחרונה. 17:32: האזעקות בצפון לא פוסקות: אזעקה כעת באודם. 17:31: דובר צה"ל: כוחות אוגדה 162 החלו בימים האחרונים בפעילות קרקעית ממוקדת ליעדים נוספים בדרום לבנון יחד עם אוגדות 91 ו-36. לאחר שנתיים של לחימה ברצועת עזה וכעת עם השלמת ההיערכות למשימה בגזרה הצפונית, יפעלו כוחות אוגדה 162 ביעדי מפתח בדרום לבנון במטרה להרחיב את מרחב האבטחה, זאת לצד המשך משימת ההגנה הקדמית של האוגדות והמאמץ של פיקוד הצפון להסרת איומים ישירים ויצירת שכבת ביטחון נוספת לתושבי הצפון. בטרם כניסת הכוחות, צה"ל תקף באמצעות ארטילריה וכלי טיס של חיל האוויר תשתיות טרור רבות במרחב. צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה והחליט לפעול בחסות המשטר האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל. 17:16: טראמפ: אם אירן לא תוותר על שאיפותיה הגרעיניות, נהיה הסיוט הגרוע ביותר שלה. בינתיים - נמשיך להפציץ אותם. 17:10: אזעקות באזורים רבים ברחבי הארץ. 17:02: זוהו שיגורים מאיראן לאזור המרכז. 16:55: הירי לצפון לא עוצר: אזעקות הופעלו בקרית שמונה והסביבה. 16:43: טראמפ על האיראנים: הם לוחמים נוראיים אבל מנהלי משא ומתן טובים. הם מתחננים לעסקה, לא אני, אני לא יודע אם נצליח לעשות את זה. הם היו צריכים לעשות את זה קודם. 16:30: נהריה: דיווחים על שלושה זירות. נקבע מותו של הפצוע האנוש. 16:23: יקי אדמקר: פצוע קשה נוסף בזירה. 16:22: מד״א מעדכנים- פצוע אנוש ו-2 קל בנהריה.

זירת הנפילה בנהריה

16:15: איראן אינטרנשיונל: גורם רשמי במשמרות המהפכה של איראן אמר כי הגיל המינימלי להשתתפות בתפקיד תומך לחימה ירד לגיל 12.

16:13: דיווח ראשוני: פצוע מרסיס בנהריה.

16:04: אזעקות בצפון, בגשר הזיו, בצת, לימן, חוף אכזיב, כברי, ועוד | התמגנו.

15:53: בעקבות צמצום הטיסות במלחמה: הרב נמרוד זוטא, שליח חב'ד במדגסקר, תיאר כיצד במעבר הגבול בשארם א-שייח "פשוט צחקו לנו בפנים בלי בושה, תחושת זלזול שלא הכרתי", "הם צחקו לנו בפנים".

15:41: סוכנות הידיעות האיראנית מדווחת כי טהרן מסרה את תגובתה הרשמית להצעה האמריקנית באמצעות המתווכות. לפי הדיווח, איראן חזרה בתשובתה על כל אותם תנאים שהציבה לסיום המלחמה - ועמדה על עמדתה ששליטת איראן במצר הורמוז היא "זכות טבעית וחוקית"

15:26: בחסדי השם: במרכז הרפואי זיו הצליחו לייצב את מצבה של הילדה שעברה דום לב בזמן אזעקה בצפת וכעת היא נושמת בכוחות עצמה. עם זאת, מצבה מוסיף להיות מורכב.

15:18: דיווח ברויטרס: פקיסטן היא זו שביקשה מארה״ב ללחוץ על ישראל להסיר את שר החוץ האיראני עראקצ׳י ואת יו״ר הפרלמנט קליאבאף מרשימת יעדי החיסול שלה.

15:06: עין לבחירות: על פי סקר ערוץ 13 המרוויח הפוליטי הגדול מתקופת המלחמה הוא הרמטכ״ל לשעבר גדי איזנקוט, שעלה מ-9 מנדטים לפני המלחמה ל- 13 בימים אלו. נפתלי בנט לעומתו יורד מ- 22 ל- 18, וראש הממשלה נתניהו נשאר על 25.

15:03: דובר צה"ל: חוסלו יותר מ-30 מחבלים בקרבות פנים מול פנים ומהאוויר. תיעוד מפעילות אוגדה 91 בדרום לבנון:

תיעוד מפעילות אוגדה 91 בדרום לבנון ( צילום: דו"צ )

14:48: ה'ניו יורק טיימס': רבים מבסיסי צבא ארה"ב במזרח התיכון הפכו לא ראויים למחיה ולמעשה הוצאו מכלל שימוש בשל התקיפות של איראן. בחלק מהבסיסים מי שנשאר בהם הם רק טייסים ועובדי צוות טכני של המטוסים. רבים מהחיילים, 40 אלף לפני המלחמה, פוזרו מחדש, למשל בבתי מלון באזור - ואחרים הועברו לאירופה (ערוץ 12).

14:41: צה"ל מודיע רשמית: חיל האוויר בהכוונה מודיעינית מדויקת של אמ"ן ומספן מודיעין חיל הים, תקף במהלך הלילה בבנדר עבאס וחיסל את עלי רצ'א תנגסירי, מפקד חיל הים של משמרות המהפכה בשמונה השנים האחרונות.

עוד מצה"ל: תנגסירי מילא שורת תפקידי מפתח בחיל הים של משמרות המהפכה, בהם פיקח על פעילות הטרור הימית של המשטר ותיאם בין הכוחות הצבאיים האיראנים באזור המפרץ. לאורך שנים, היה אחראי על תקיפת מיכליות נפט ואוניות סוחר ואיים באופן ישיר על חופש השיט והסחר במיצרי הורמוז ובתווך הימי הבינלאומי.

לאורך מבצע "שאגת הארי", תנגסירי הוביל את סגירת מיצר הורמוז וקידם פעולות טרור בתווך הימי - מהאחראיים המרכזיים לשיבוש הכלכלה העולמית.

בנוסף לכך, תנגסירי היה נתון תחת סנקציות בינלאומיות רבות בשל מעורבותו במתווי טרור נגד כלי שיט במים בינלאומיים ובסחר של מערכות הגנה אוויריות וכטב"מים לרוסיה וסוריה.

יחד עם תנגסירי, חוסל ראש אגף המודיעין של חיל הים, בהנאם רצ'אאיי. רצ'אאי שימש כראש אגף המודיעין של חיל הים למשך מספר שנים ונחשב למוקד ידע במודיעין הימי. במסגרת תפקידו עסק באיסוף מודיעין על מדינות האזור והוביל את שיתופי הפעולה עם ארגוני המודיעין השונים.

חיסול צמרת חיל הים מצטרף לעשרות מפקדים של משטר הטרור האיראני שחוסלו לאורך המבצע, ומהווה פגיעה קשה נוספת במערכי הפיקוד והשליטה של משמרות המהפכה, וביכולתו לנהל פעילות טרור בתווך הימי נגד מדינות האזור.

14:35: התרעות במלכיה, ירי מלבנון | התמגנו.

14:08: ראש הממשלה בנימין נתניהו: ״אנחנו ממשיכים לתקוף בעוצמה את המטרות של משטר הטרור האיראני. אמש חיסלנו את מפקד חיל הים של משמרות המהפכה. לאיש הזה יש הרבה דם על הידיים, ובנוסף הוא זה שהוביל את סגירת מצרי הורמוז. זוהי עוד אחת מהדוגמאות של שיתוף הפעולה בינינו לבין ידידתנו ארצות הברית, במטרה המשותפת להשיג את מטרות המלחמה״.

13:59: הוושינגטון פוסט: הפנטגון שוקל להסיט סיוע צבאי שיועד לאוקראינה לטובת המלחמה במזרח התיכון. החימוש שעשוי להיות מוסת כולל מיירטים שנרכשו במסגרת תוכנית של נאט"ו שבמסגרתה מדינות שותפות רוכשות נשק אמריקני עבור קייב.

13:56: כלי טיס עוין נפל בשטח פתוח באזור הגליל המערבי - בזירה אותרה כלבה שנהרגה מפגיעת רסיס. שני נפגעים במצב קל פונו לקבלת טיפול רפואי.

13:44: דיווח על זירת נפילה של פריטי אמל"ח באזור בנימין, ללא דיווח על נפגעים. שוטרי תחנת בנימין במחוז ש"י וחבלני מג"ב איו"ש מטפלים בזירה.

13:24: מטח שמיני משעות הבוקר מאיראן לישראל: אזעקות הופעלו בגוש דן, בשרון, בשפלה, בירושלים ובשומרון.

12:58: מצורפים תיעודים מלוויני יחידה 9900 של מפקדות ואתרי ייצור טילים בליסטיים של משטר הטרור האיראני שהותקפו על ידי חיל האוויר.

תיעודי לווין מתקיפות חיל האויר האיראן ( צילום: דו"צ )

12:53: דני דנון, שגריר ישראל באו"ם, סיפר בראיון בערוץ 14 שהשמיע אזעקת טילים בישיבה של מועצת הביטחון באו"ם: "אמרתי להם 'דמיינו שיש לכם 15 שניות בלבד - הצלחתי לזעזע אותם".

12:43: טראמפ מתייחס למו"מ עם איראן, ומאיים: "המשא ומתן האיראני שונה ומוזר. הם מתחננים שנגיע לעסקה, ומצד שני הם מצהירים שהם "רק מסתכלים על העסקה שלנו" טעות! עדיף שיתחילו ברצינות לפני שיהיה מאוחר מידי ולא תהיה דרך חזרה".

12:30: העיתונאי ברק רביד מדווח, כי הפנטגון ו'סנטקום' ארצות הברית, שוקדים כעת על תכניות צבאיות ל"מכת סיום" באיראן, שעשויות לכלול שימוש בכוחות קרקעיים וסדרת הפצצות מסיביות.

12:20: בעוד המזרח התיכון בוער, מפקד כוחות ההגנה של אוגנדה ובנו של הנשיא משגר מסר חריף ונחרץ לעולם ולאיראן | גנרל מוהוזי קיינרוגבה מבהיר כי למרות השאיפה לסיום הסכסוך, אוגנדה לא תעמוד מן הצד אם זכות הקיום של ישראל תועמד בסכנה.

12:15: דוברות משטרת ישראל: נמשכת הפעילות במספר זירות נפילה של פריטי אמל"ח באזור תל אביב - עד כה שישה נפגעים פונו באורח קל.

12:00: אזעקות בקריות ובגליל העליון | התמגנו.

11:55: דוברות איחוד הצלה - שאגת הארי: צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי ראשוני לגברת כבת 40 שנפצעה באורח קל עד בינוני כתוצאה מפגיעת רסיס בתל אביב.

ישראל ביטון ויוסי אקלר חובשי איחוד הצלה מסרו: "הענקנו בזירה סיוע רפואי ראשוני לגברת שפונתה לבית החולים איכילוב כשבשלב זה מצבה מוגדר קל עד בינוני. כמו כן: הוענק סיוע בזירה לצעיר בן 26 במצב קל מפגיעת הדף, ולשלושה ילדים בחרדה"

11:50: שוטרי מחוז ת"א,לוחמי מג"ב וחבלנים מטפלים כעת במס' זירות נפילה של פריטי אמל"ח בתחום המחוז, מהן פונו 5 נפגעים. במשטרת ישראל התקבלו לפני זמן קצר דיווחים על נפילת פריטי אמל"ח במספר מקומות בתחום מחוז ת"א. שוטרים, לוחמי מג״ב וחבלני המשטרה פועלים כעת על מנת לבודד את זירות הנפילה- עד כה דווח על 5 נפגעים באורח קל(עפ"י גורמי הרפואה).

11:32: תיקון: עדכון מהמרכז הרפואי זיו, צפת - בהמשך לדיווח על הילדה בת ה-12 מצפת שנפלה ונחבלה בזמן האזעקה ותוך כדי עברה אירוע דום לב: צוות טיפול נמרץ ילדים במרכז הרפואי זיו הצליח לייצב את מצבה. עם זאת מצבה עדיין מוגדר קשה. המשפחה מבקשת למסור כי אינה מעוניינת להתראיין בשלב זה.

11:31: חובשים ביחידת האופנועים של מד״א שלומי וקנין ונריה חג׳בי סיפר: ״במהלך האזעקות האחרונות נקראנו לטפל ברוכב אופנוע שככל הנראה מחבל מהדף בזמן שהוא היה על האופנוע. הוא נפצע באורח קל בלבד, הענקנו לו טיפול רפואי במקום ואנחנו מפנים אותו לבית החולים״.

11:26: דוברות מד"א: עדכון לירי לעבר מדינת ישראל - בגזרת תל אביב, חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח איכילוב, אישה כבת 40 במצב קל, עם פציעה מרסיס בפלג גופה העליון וגבר בן 26 שנפצע מהדף במצב קל. צוותי מד"א נוספים ממשיכים בסריקות על מנת לוודא שאין נפגעים נוספים. עדכון בהמשך במידת הצורך.

11:22: עדכון בהמשך לירי המטח האחרון במחוז דן: ​עם קבלת קריאות במוקד 102 של מחוז דן, יצאו כוחות כיבוי והצלה למספר זירות שהתפתחו בעקבות ירי טילים ונפילות פריטי אמל"ח.

​תל אביב: דיווח ראשוני על פגיעת שבר יירוט במבנה מגורים בן 4 קומות. כתוצאה מרסיסי הטיל נגרם נזק למבנה, נכון לעכשיו לא ידוע על נפגעים בנפש. ​זירה נוספת בתל אביב: כתוצאה מנפילת פריטי אמל"ח, נגרם נזק למספר רכבים ועסקים באזור.

​גני תקווה: דיווח ראשוני על מספר רכבים העולים באש כתוצאה מנפילת שברי יירוט.

11:21: תיעוד מהזירה בתל אביב בשעה זו. כאמור שלושה נפגעים קל, ביניהם רוכב אופנוע שנפגע מההדף.

11:17: המטח למרכז: ארגוני החירום מדווחים על שלושה פצועים באורח קל בזירה בתל אביב.

11:14: דוברות מד"א: בהמשך לירי לעבר מדינת ישראל. בשלב זה, לא ידוע על נפגעים. חובשים ופראמדיקים של מד"א יצאו לסרוק זירות בהן התקבלו דיווחים ובאנשים שנחבלו בדרכם למרחב המוגן. עדכון בהמשך במידת הצורך. שקד

11:11: שוטרי מחוז ת"א, לוחמי מג"ב וחבלנים מטפלים כעת במס' זירות נפילה של פריטי אמל"ח בתחום המחוז. במשטרת ישראל התקבלו לפני זמן קצר דיווחים על נפילת פריטי אמל"ח בתחום מחוז ת"א. בשלב זה ללא נפגעים. עד כה ידוע על רכב שנפגע בגני תקווה, ושתי זירות בחולון ותל אביב.

11:08: איחוד הצלה - עד כה (11:06) נמסר למוקד איחוד הצלה על איתור מספר זירות נפילות רסיסי יירוטים במרכז הארץ. צוותי הרפואה של איחוד הצלה סורקים לבדיקה באם ישנם נפגעים. תעודכנו בהמשך.

11:07: ראש הממשלה בנימין נתניהו: רעייתי ואני, יחד עם כל אזרחי ישראל, משתתפים בצערה הכבד של משפחתו של לוחם סיירת גולני, סמ"ר אורי גרינברג ז"ל, שנפל בקרב בדרום לבנון. אנו מוסרים את תנחומינו מעומק הלב למשפחתו של אורי ז"ל, שנלחם בגבורה ובאומץ כדי להגן על גבולנו הצפוני. יהי זכרו ברוך.

11:06: הטיל ששוגר מאיראן - ככל הנראה מתפצל | תושבים דיווחו על פיצוצים עזים באיזור המרכז. דיווח על נפילה בתל אביב.

10:59: השיגורים מאיראן: כעת אזעקות בכל איזור המרכז, השומרון והשרון. כנסו למרחבים מוגנים.

10:53: שיגור שביעי מהבוקר: שוב זוהו שיגורים מאיראן לעבר ירושלים, המרכז, השרון והשומרון. במקביל אזעקות בשורות יישובים בצפון.

10:49: פיקוד העורף מעדכן כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. לא ידוע על נפגעים במטח האחרון.

10:45: מטח שישי מהבוקר, השיגור יורט - התושבים במרכז דיווחו כי לא קיבלו התרעה מקדימה | פיצוצים עזים נשמעו במרחב.

10:43: עדכון מהמרכז הרפואי זיו, צפת - בהמשך לדיווח על הילדה בת ה-12 מצפת שנפלה ונחבלה בזמן האזעקה: הרופאים ביחידה לטיפול נמרץ ילדים במרכז הרפואי זיו, הצליחו לייצב את מצבה. עם זאת מצבה עדיין מוגדר קשה. פרטים נוספים יימסרו בהמשך.

10:38: אזעקות כעת בכל איזור המרכז, השרון, השומרון ומקומות נוספים | היכנסו למרחבים המוגנים.

10:37: תיעוד צבעוני: כוחות חטיבת גולני השמידו כ-200 תשתיות טרור בדרום לבנון.

תיעוד צבעוני מהשמדת מחסן אמצעי לחימה ( צילום: דו"צ )

10:26: המשטרה - בהמשך להודעה אודות נפילת פריטי אמל״ח במרחבים אשר וכרמל, גם בשעה זו פועלים במקום כוחות רבים של שוטרי מחוז חוף, חבלני המחוז ולוחמי מג"ב. טופלה זירה מרכזית באיזור הקריות בה נגרם נזק למבנה שהיה סגור, בזירה לא דווח על נפגעים התקיימה הערכת מצב יחד עם גופי הביטחון וההצלה.

10:21: הירי בצפון נמשך, אזעקות כעת במספר יישובים בקו העימות בשל חדירת כלי טיס עוין למרחב.

10:13: ההקלות שתוכננו בנתב"ג מבוטלות נכון לשעה זו, זאת לאחר הירי המסיבי של איראן. כזכור, השרה רגב הבטיחה הקלות לפני פסח לפיהן, יוכלו לטוס סמטוסים צרי גוף שיכילו עד 100 אנשים.

10:00: דיווח: מפקד חיל הים של משמרות המהפכה, האחראי על סגירת מצר הורמוז, חוסל בתקיפה בנדר עבאס.

09:35: הותר לפרסום: סמ״ר אורי גרינברג הי"ד, בן 21, מפתח תקווה, לוחם בסיירת גולני, חטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון.

09:30: המרדף אחר הכטב"ם הגיע לטבריה, אזעקות הופעלו ברחבי העיר.

09:25: פיקוד העורף הודיע כי בצפון הארץ ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

09:19: נמשך המצוד אחר הכטב"ם שחדר מלבנון, אזעקות נוספות הופעלו בקריית שמונה והסביבה.

09:18: הדי פיצוצים בצפון הארץ. בצה"ל מעריכים: הטיל ששוגר עם ראש קרב מתפצל.

09:13: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בצפון הארץ.

09:10: אזעקות בקריית שמונה וביישובים רבים בצפון הארץ בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין.

09:09: פיקוד העורף הודיע כי בירושלים ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

09:07: זוהו שיגורים נוספים לעבר צפון הארץ.

08:59: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בירושלים ובשפלה.

08:54: זוהו שיגורים נוספים לעבר ירושלים והמרכז.

08:42: דוברות המשטרה: שוטרי מחוז ירושלים, לוחמי משמר הגבול וחבלני המשטרה, עורכים כעת סריקות לאיתור נפילות של פריטי אמל"ח או חלקי יירוט בתחום מחוז ירושלים.

08:38: פיקוד העורף הודיע כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

08:35: דיווח על נפילת רסיסים בירושלים ומודיעין,בחסדי ה' עד כה לא דווח על נפגעים.

08:30: אזעקות נוספות הופעלו במודיעין והסביבה.

08:24: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בירושלים, במרכז, בשפלה ולכיש.

08:18: בפעם השלישית מהבוקר: זוהו שיגורים נוספים מאיראן לעבר ירושלים והמרכז.

08:15: פראמדיק מד"א תומר גוסמן בזירת הנפילה בכפר קאסם, סיפר: "הגענו למקום תוך דקות בודדות עם ניידות טיפול נמרץ ואמבולנסים. במקום ראינו המולה, התחלנו בסריקות בתוך הבית, ראינו הרס במרכז הבית, 5 נפגעים שהיו בתוך הבית נפצעו מהדף.

"הוצאנו אותם לאמבולנסים והתחלנו בביצוע טיפול רפואי ראשוני ולאחר מכן פינינו אותם באמבולנסים של מד"א לבית החולים כשמצבם קל. צוותי מד"א ממשיכים לסרוק בגזרת כפר קאסם על מנת לוודא שאין נפגעים נוספים".

08:00: אזעקות הופעלו במטולה בשלל חשש לחדירת כלי טייס עוין.

07:45: דוברות מד"א: בגזרת כפר קאסם, חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי ל-2 נפגעים מהדף, אישה וגבר כבני 55 במצב קל.

07:30: דיווח ראשוני על נפגעים מנפילה בכפר קאסם .

07:29: פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

07:28: דיווח ראשוני על זירות נפילה במרכז הארץ.

07:25: הטיל ששוגר מאיראן - עם ראש קרב מתפצל.

זירת הנפילה בכפר קאסם ( צילום: דוברות הצלה )

07:18: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו במרכז, השרון והשומרון.

07:12: זוהו שיגורים נוספים מאיראן לעבר ירושלים והמרכז.

07:04: פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

07:00: הטיל ששוגר מאיראן לעבר ירושלים והמרכז יורט, בחסדי ה' לא דווח על נפגעים.

06:55: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בירושלים והמרכז.

06:49: זוהו שיגורים מאיראן לעבר ירושלים והמרכז.

06:30: אזעקות הופעלו בגולן בשל ירי רקטות מלבנון.

06:00: לוחם צה"ל נפצע אמש באורח קשה כתוצאה מפיעת פצמ"ר בדרום לבנון.

כותרות הלילה והבוקר

• ה'וול סטריט ג'ורנל' מדווח כי נשיא ארה"ב טראמפ אמר בשבועות האחרונים לעוזריו כי הוא מקווה להביא לסיום המלחמה עם איראן כבר בשבועות הקרובים וכי הוא רוצה להימנע ממלחמה ממושכת.

• במהלך הלילה שוגרו רקטות מלבנון לעבר מרכז הארץ ואזעקות הופעלו בין היתר בבני ברק, רמת גן ופתח תקווה. בחסדי ה' לא היו נפגעים.

• ב-CNN דווח הלילה כי איראן נערכת למבצע קרקעי אמריקני באי ח'ארג.

• צה"ל השלים לפני זמן קצר גל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני במספר מרחבים באיראן.