אמירה מפתיעה

הסגולה של הצדיק רבי בנימין פינקל נגד הטילים של איראן

לקראת מתן תורה: המשגיח הגה"צ רבי בנימין פינקל חיזק את תלמידי ישיבת לב אליהו, בדבריו התבטא ואמר: "כשיבוא המשיח ירדפו אחרי בני התורה להגיד להם תודה שהצילו את כל עם ישראל" (עולם הישיבות)

הגה"צ רבי בנימין פינקל בישיבת לב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)

לקראת חג מתן תורה ובמלאות שמונה חודשים להסתלקותו של ראש ישיבת לב אליהו הגאון רבי יעקב זכריה זצ"ל הגיע המשגיח הגה"צ רבי בנימין פינקל לשיחת חיזוק בהיכלה של הישיבה הגדולה 'לב אליהו'.

כמידי חודש את היכל הישיבה פוקדים גדולי ישראל לעלות את זכרו של ראש הישיבה שהלך לעולמו והותיר את תלמידיו בני הישיבה שבורים ורצוצים.

הגר"ב פינקל חיזק את הבחורים בהתמדת התורה ואמר "כשיבוא המשיח ירדפו אחרי בני התורה להגיד להם תודה שהצילו את כל עם ישראל, כל העולם כדאי הוא לו לבחור שיושב ועוסק בתורה. אתם צריכים להרגיש את זה כל הזמן".

בדבריו התייחס המשגיח למסכת הנלמדת בהיכל הישיבה, מסכת מכות ואמר. "מסכת מכות זה מגן מפני המכות של הטילים. ככל שתעמיקו במסכת תגינו על עם ישראל יותר". כמו"כ נשא דברים ראש הישיבה הגאון רבי עובדיה חזן שחיזק את התלמידים לקראת יום מתן תורה בעובדות והנהגות של תורה מחמיו ראש הישיבה הגר"י זכריה זצ"ל.

