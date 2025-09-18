כמסורת מרן הגאון רבי עזרה עטיה זצ"ל, בעוד עולם הישיבות נמצא בעיצומם של ימי בין הזמנים, בהיכל הישיבה בעיר העתיקה פתחו את זמן הקיץ מיד לאחר חג הפסח • חכם משה צדקה והגה"צ רבי בנימין פינקל נשאו שיחות חיזוק: "הזכות שלכם היא כנגד כולם" (עולם הישיבות)
תלמידי ישיבת "אורחות חיים" יצאו למסע התעלות רוחני בעיה"ק ירושלים לקראת הימים הנוראים, במהלך הביקור הגיעו לסיור בהיכל ישיבת מיר המעטירה, שם זכו לשמוע דברי נועם מפי ראשי הישיבה | בהמשך שפכו שיח על יד אבני הכותל המערבי, בתפילה ובתחינה שימלא ה' כל משאלות לבם לטובה ולברכה (עולם הישיבות)
איש התקשורת אבי רבינא חגג אתמול (שלישי) ברית לבנו השלישי באולמי 'נוף ירושלים', בהשתתפות רבנים, אישי ציבור, אנשי תקשורת ובכירי מפלגת 'הליכוד', בסנדקאות כובד הגאון הצדיק הרב רבי בנימין פינקל משגיח ישיבת 'מיר', ויקרא שמו בישראל: יחיאל • צפו בגלריה של פנחס עימנואל (חדשות חרדים)
מאות חסידי 'תולדות אהרן' התכנסו במרכז החסידות בירושלים לחגוג את סיום מסכת 'בבא מציעא' והתחלת המסכת הגדולה 'בבא בתרא', במסגרת לימוד דף היומי, ללא נוכחות האדמו"ר שיצא לימי מנוחה | במעמד נאמו גדולי הרבנים ברום מעלת לימוד התורה הקדושה (חסידים)
בהיכל ישיבת מיר המעטירה בעיה"ק ירושלים, התאספו תלמידי הישיבה לעצרת תפילה והתעוררות נוכח המצב הקשה השורר בארצנו הקדושה | לפני התיבה עבר המשגיח הגה"צ רבי בנימין פינקל, שלפני כן עורר את הבחורים בדברי התעוררות, כשהוא מרחיב בעניין גודל מעלת התפילה בכל עת, ולאחוז באמת האמונה ולא ליפול חס ושלום לרשת הייאוש (עולם הישיבות)
המשגיח הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל, אפה אמש (שלישי) את מצותיו לקראת חג הפסח, בהידור רב, כשהוא עוסק בעסק המצות מהלישה עד אחרי האפייה | בסיום העבודה סחב המשגיח את המצות בגפו ללא עזרת גבאים או משמשים אחרים | צפו בתיעוד (חרדים)