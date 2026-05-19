דרעי וגפני במליאה | ארכיון ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

בלשכת ראש הממשלה הודיעו היום (שלישי) לנציגים החרדים כי הושג רוב פרלמנטרי להעברת חוק הגיוס. במקביל, הובטח למתנגדי החוק במפלגות החרדיות כי יוכנסו שינויים משמעותיים בנוסח הסופי, בניסיון להרגיע את ההתנגדות.

החוק צפוי להידון מחר (רביעי) בבוקר בוועדת החוץ והביטחון, במהלך שעשוי להכריע את גורל גוש הימין ומעמד תלמידי הישיבות. ההודעה מלשכת רה"ם מגיעה על רקע מתיחות חריפה בין המפלגות החרדיות לראש הממשלה, לאחר שגדולי ישראל הורו על ניתוק מהקואליציה בעקבות כישלון הממשלה להגן על לומדי התורה. החרדים נדרשים לשאול את הרבנים גורמים במפלגות החרדיות מעריכים כי יצטרכו להציג בפני הרבנים את השינויים המוצעים בחוק ולקבל את אישורם. עם זאת, הם מביעים ספקנות רבה לגבי הסיכוי שהרבנים יאשרו את החוק, גם לאחר התיקונים. "החוק ממש גבולי מבחינת עולם התורה עם הסנקציות והיעדים", מסר בכיר במערכת הפוליטית החרדית. לא על אוניות פאר ולא בחו"ל; במקום הקדוש ביותר! מעמד ההוד לנגידי רחמסטריווקא חיים רוזנבוים | 18:37 טירוף ב'עטרת': "הזוי שיש היום בחורים שעושים את זה" | מעייריב איצלה כץ | 19:45 כזכור, ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס) הצהיר הבוקר כי "אין לממשלה זכות קיום" ברגע שהיא אינה מצליחה להגן על תלמידי הישיבות. לדבריו, "העובדה שתלמידי ישיבה הולכים לכלא כי חברי קואליציה חברו לאופוזיציה מחייבת אותנו לעשות דברים".

ח"כ מיכאל מלכיאלי ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

חוסר אמון בראש הממשלה

הסיעות החרדיות מביעות חוסר אמון עמוק בראש הממשלה בנימין נתניהו. בכיר ב'דגל התורה' חשף לאחרונה את האסטרטגיה מבלפור: "מה עושים כשרוצים להרוויח זמן? מודיעים כעת לחרדים שיש פריצת דרך להשגת רוב - ואין לו רוב. אומרים לבועז ביסמוט לקיים דיונים בוועדה, ולפי היועמ"שית צריך לפחות שבועיים".

החלטת גדולי ישראל

החוק, אם יועבר בסופו של דבר, צפוי להשפיע באופן משמעותי על ההחלטה הדרמטית של גדולי ישראל להפרד מהקואליציה ומגוש הימין שהתקבלה לאחר שהממשלה נכשלה בהשגת היעד המרכזי - חוק שיפטור את בני הישיבות משירות צבאי, ובמקביל הוטלו על הציבור החרדי סנקציות כלכליות קשות.

יצויין כי בשעה זו ראש הישיבה הגרמ"ה הירש נמצא בדרכו אל האדמו"ר מבעלזא, כאשר הרבנים צפויים לדון ולהכריע גם לגבי החוק.