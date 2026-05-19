תענית דיבור של 13 שעות: הדרמה שמרעידה את עטרת ישראל

דרמה רוחנית חסרת תקדים מתרחשת בשעות אלו בישיבה הגדולה 'עטרת ישראל' במודיעין עילית, כאשר מאות בחורי הישיבה קיבלו על עצמם קבלה ציבורית מטלטלת לקראת חג מתן תורה. המהלך, שיצא לדרך ביוזמתו של ראש הישיבה הגאון רבי יואל שפירא שליט"א, פתח בצורה סוערת את 'שלושת ימי הגבלה' המסורתיים.

במסגרת המהלך המחייב, עשרות מבחורי הישיבה חתמו וקיבלו על עצמם לגזור תענית דיבור מוחלטת בכל יום, החל מהשעה 10:00 בבוקר ועד לשעה 23:00 בלילה ברציפות – 13 שעות של שתיקה מוחלטת ולימוד בלתי פוסק. כידוע, תענית דיבור נחשבת בעולם התורה לאחד הכלים המשמעותיים ביותר לטיהור הדיבור והמחשבה.

תענית דיבור בעטרת ישראל ( צילום: באדיבות )

תענית דיבור בעטרת ישראל ( צילום: באדיבות )

סדר יום קשוח ללא מנוחת צהריים נפגע בתאונה: הרב הראשי לישראל נפצע הבוקר ופונה לבית החולים חנני ברייטקופף | 15:54 על פי החלטת הגר"י שפירא והנהלת הישיבה, במהלך ימי ההגבלה בוטלה לחלוטין מנוחת הצהריים המקובלת. הבחורים יוצאים מהיכל בית המדרש אך ורק לטובת תפילות הציבור וארוחות מהירות, וחוזרים מיד לאחר מכן אל הגמרות, מבלי להוציא מילה שאינה קשורה בלימוד התורה. מדובר במאמץ פיזי ומנטלי אדיר, שנועד לקדש את הדיבור והמחשבה לקראת קבלת התורה בשבועות. בהנהלת הישיבה מציינים בסיפוק עצום כי למעלה מ-60 אחוזים מבחורי הישיבה כבר הצטרפו באופן רשמי למהלך ההיסטורי.

תענית דיבור בישיבת עטרת ישראל ( צילום: באדיבות )

סגולה עצומה לזיווגים

ההתרגשות הגדולה מגיעה גם לנוכח העובדה כי בישיבה הגדירו את היוזמה המיוחדת הזו כסגולה עצומה, בדוקה ומנוסה, עבור הבחורים המבוגרים של עולם התורה הזקוקים לזיווגים הגונים. הלימוד ברציפות ותענית הדיבור הממושכת בתוך היכל בית המדרש המפואר של 'עטרת ישראל' צפויים, כך על פי אמונת ראשי הישיבה, לבקוע שערי שמיים ולהביא את ישועת השידוכים המיוחלת עוד לפני החג.

יצוין כי מהלכים דומים של תענית דיבור והגברת הלימוד מתקיימים בתקופה זו גם בישיבות וכוללים נוספים ברחבי הארץ, כחלק מההכנה הרוחנית המיוחדת לקראת חג מתן תורה. כפי שדיווחנו, גם בבתי המדרש החסידיים מתקיימים מעמדי התעוררות מיוחדים בימים אלו.

הרב יואל שפירא בלימודו בישיבת עטרת ישראל ( צילום: באדיבות )

המהלך בישיבת 'עטרת ישראל' מצטרף לשורה ארוכה של מנהגים ומסורות שנהגו בעולם התורה לקראת חג השבועות, כאשר בכל דור ודור מחדשים ראשי הישיבות והמשגיחים דרכים חדשות לעורר את הלבבות ולהכין את הנפש לקבלת התורה מחדש.