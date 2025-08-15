עטרת ישראל הוא שם המזוהה עם שני מוסדות תורניים מרכזיים בעולם החרדי: ישיבת עטרת ישראל במודיעין עילית שנוסדה על ידי הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, ומורשת האדמו"ר מסאדיגורה זצ"ל שכונה בשם 'בעל עטרת ישראל'. הישיבה במודיעין עילית מנוהלת כיום על ידי ראש הישיבה הגאון רבי בן ציון אזרחי, בנו של המייסד, ומהווה מרכז תורני חשוב למאות בחורים. חסידות סאדיגורה ממשיכה לכבד את זכרו של האדמו"ר זצ"ל באירועים מיוחדים ובמעמדים חגיגיים.

בשנים האחרונות זוכה ישיבת עטרת ישראל לתשומת לב רבה בציבור החרדי בזכות מנהגים ייחודיים ואירועים מיוחדים. מאות בחורי הישיבה קיבלו על עצמם תענית דיבור של 13 שעות ביום במסגרת 'שלושת ימי הגבלה' לקראת מתן תורה וחג השבועות, מנהג שזכה לעידוד מגדולי ישראל כסגולה עצומה לזיווגים. במקביל, חסידות סאדיגורה ממשיכה לציין את זכרו של האדמו"ר בעל ה'עטרת ישראל' במעמדים חגיגיים, כאשר מאות חסידים מתכנסים במרכז החסידות בבני ברק לציון שנים להסתלקותו.

ראש הישיבה הגאון רבי בן ציון אזרחי ממשיך את מורשת אביו המייסד ומוביל את הישיבה בדרך של תורה ויראת שמים. לאחרונה נערכה שמחת נישואין של נכדתו, בת לחתנו הרב אברהם שמואל בנימין וייס, באירוע שהשתתפו בו המונים בראשות גדולי ישראל. ראש הישיבה סידר את הקידושין במעמד החופה וקידם במאור פנים את האורחים הרמים שעלו לברך ולהתברך, בביטוי למעמדה של הישיבה בעולם התורני.

חסידות סאדיגורה ממשיכה לכבד את זכרו של האדמו"ר בעל ה'עטרת ישראל' באירועים מיוחדים לאורך השנה. במעמד היסטורי במוצאי שבת שירה נערך סיום כתיבת ספר תורה מהודר שנכנס ברוב פאר והדר להיכל בית המדרש הגדול של החסידות בבני ברק. האדמו"ר מסאדיגורה הנוכחי, בנו וממלא מקומו של האדמו"ר זצ"ל, ליווה את כל תהליך כתיבת הספר על פי הוראות קודש מיוחדות שנתן לסופר ירא שמים.

חגיגת הכנסת ספר תורה לזכרו הטהור של האדמו"ר בעל ה'עטרת ישראל' אחדה את חסידי ואוהדי חצר הקודש סאדיגורה באירוע ענק שהתקיים בבני ברק. מאות חסידים שהו בשבת בצל קודשו של האדמו"ר הנוכחי, אשר ערך טיש והשמיע דברי תורה ממשנתו של אביו זיע"א. המעמד ההיסטורי שיאחד את החסידות סביב ספר התורה החדש מהווה המשך למסורת ולמורשת שהותיר האדמו"ר זצ"ל.

יום ההילולא של האדמו"ר מסאדיגורה בעל ה'עטרת ישראל' מצוין מדי שנה במעמדים מיוחדים במרכז החסידות. חמש שנים להסתלקותו לשמי מרום התכנסו מאות חסידים בבני ברק, בצל בנו ממלא מקומו וממשיך דרכו בקודש. האדמו"ר הנוכחי ממשיך להנהיג את החסידות בדרכו של אביו ומקפיד לשמר את המסורת והמנהגים שהותיר אחריו.