לאחר חג מתן תורה, שבו זכינו להשיג מעלות רבות ונשגבות, אנו שואלים את עצמנו: כיצד נוכל ליטול חלק עמוק ואמיתי יותר בתורה בשנה הקרובה? | תשובה חיה ונושמת לכך נמצאת בדמותו הנשגבת של רבי עקיבא – זה שזכה לתואר "שורש תורה שבעל פה", שבזכותו שרדה התורה לאחר חורבן, ושאפילו משה רבנו נדהם מעומק תורתו. מה סודו? מה הוביל אותו מעדרי צאן אל שיאי הרקיע של לימוד התורה? | ממדרש 'אלה אזכרה', דרך דברי הזוהר, השל"ה הקדוש ורבינו צדוק הכהן – נחשף לנוסחת חייו של רבי עקיבא: עמל בכל הכח, אהבת תורה ללא גבול, ומסירות נפש שאין לה אח ורע (יהדות)
ראש הישיבה, הגאון רבי שניאור קלופט מסר שיחת חג לתלמידיו לקראת יום מתן תורה ומתח ביקורת על אלו שעושים מהעיקר טפל ומהטפל עיקר| למי הוא התכוון, מה מקור המנהג להישאר ערים וללמוד בליל שבועות ומה עיקר התפילה בחג הביכורים? (חרדים)
בדורות האחרונים התרגלנו לציין את חג השבועות כמימד של זמן מרומם המשפיע לאורך ולרוחב של כל השנה הרוחנית | ריאיון מרתק עם בני זוג שחזרו בתשובה, בחרו בדרך התורה וחיי נצח על פני חיי השעה, ממש כמו רות עליה אנו לומדים במגילה (מגזין חג)
ערב חג מתן תורה, ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, במכתב מיוחד לבני הישיבות על תפקידנו בעומדנו לפני קבלת התורה ועל עמידתנו
מול אנשי השלטונות הזוממים לגייס לומדי תורה | הגר"ד מאיים במכתבו כי אם יגייסו בכפייה "נדרש לפעול פעולות שאין אנו חפצים בהם" | "כיכר השבת" עם המכתב המלא בפרסום ראשון (עולם הישיבות)