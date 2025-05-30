שלושת ימי הגבלה הם שלושת הימים הקודמים לחג השבועות, המוקדשים להכנה רוחנית מיוחדת לקראת זמן מתן תורה. לפי המסורת היהודית, ימים אלו נוסדו בזמן קבלת התורה בהר סיני, כאשר עם ישראל התכונן לקראת האירוע ההיסטורי של מעמד הר סיני. בימים אלו נוהגים קהילות שונות בעולם החרדי במנהגי הגבלה והתעלות רוחנית, כולל תעניות, הגבלת דיבור, ולימוד תורה מוגבר.

בשנים האחרונות התפתחו מנהגים מיוחדים בישיבות ובחצרות החסידות במהלך ימי ההגבלה. בישיבת עטרת ישראל במודיעין עילית, מאות בחורים קיבלו על עצמם תענית דיבור מוחלטת של 13 שעות, מ-10:00 בבוקר ועד 23:00 בלילה, תוך ביטול מנוחת הצהריים ולימוד רצוף בהיכל הישיבה. הגר"י שפירא מציין כי מדובר ב"סגולה עצומה לזיווגים", והמהלך זוכה להתעניינות רבה בציבור החרדי.

חצרות החסידות מקיימות אירועי חיזוק מיוחדים במהלך ימים אלו. האדמו"ר מזוטשקא כינס את חסידיו בבני ברק ביום הראשון לשלושת ימי הגבלה, ועוררם בדברי חיזוק אמונה וביטחון. טרם שפתח במשא הקדוש, זימר את הניגון "אהבה רבה" המיוחס להרה"ק מרימנוב. גם האדמו"ר מסטריקוב הופיע בישיבת עץ חיים דבאבוב בבני ברק, ונשא דברות קודש לפני מאות בחורים.

משפיעים ומרביצי תורה מגיעים לקהילות שונות במהלך ימי ההגבלה כדי לעורר את הציבור לקראת חג מתן תורה. המשפיע החסידי הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג הגיע מירושלים לבית הכנסת הגדול של חסידי ברסלב בבני ברק, שם התכנסו המוני תושבים לשמוע שיחת חיזוק ודבר ה'. במשך שעה ארוכה ישבו מאות מהנוכחים מרותקים לשמיעת הדברים שנשא המשפיע בקול אדיר וחזק.

המנהגים בימי ההגבלה משתנים בין קהילות שונות, אך המשותף לכולם הוא הדגש על הכנה רוחנית מעמיקה לקראת חג השבועות. חלק מהקהילות נוהגות בתעניות, אחרות מדגישות את הלימוד המוגבר, ויש המתמקדות בשיחות חיזוק ועבודת המידות. כל אלו נועדו להביא את האדם למצב רוחני מוכן לקבלת התורה מחדש בחג השבועות.

