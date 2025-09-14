תענית דיבור בעולם הישיבות

תענית דיבור היא החלטה רוחנית שבה אדם מקבל על עצמו שלא לדבר דיבורים שאינם תפילה או לימוד תורה למשך תקופה מוגדרת. מנהג זה נפוץ במיוחד בעולם הישיבות והכוללים, ונחשב לסגולה רוחנית חשובה לטיהור הנפש ולשמירת קדושת הדיבור. תענית הדיבור יכולה להימשך מספר שעות ועד ימים שלמים, בהתאם לקבלה האישית של כל אחד.

בישיבת עטרת ישראל במודיעין עילית התקיים לאחרונה מהלך חריג במיוחד, כאשר מאות בחורים קיבלו על עצמם תענית דיבור מוחלטת של 13 שעות רצופות, מהשעה 10:00 בבוקר ועד 23:00 בלילה. המהלך המיוחד התקיים לקראת חג השבועות ומתן תורה, במסגרת שלושת ימי הגבלה המסורתיים. הגר"י שפירא, ראש הישיבה, הדגיש כי מדובר בסגולה עצומה לזיווגים ולהצלחה רוחנית, והבחורים ביטלו אף את מנוחת הצהריים והקדישו את כל היום ללימוד רצוף בהיכל הישיבה.

תענית הדיבור נחשבת בעולם הישיבות לכלי רוחני חשוב במיוחד בתקופות מיוחדות בשנה. בחודש אלול, לקראת ימים נוראים, ובתקופת שובבי"ם (שבועות שבין חנוכה לפורים), נוהגים רבים לקבל על עצמם תעניות דיבור כחלק מתהליך התשובה והתיקון הרוחני. המשגיח הגר"ד סגל ידוע כמי שנוהג בתענית דיבור בתקופות מסוימות, עד כדי כך שבמפגש עם הגר"ד לנדו התקשורת ביניהם נעשתה באמצעות כתב, למרות שישבו זה לצד זה.

המקורות לתענית דיבור נעוצים בתורת הקבלה והחסידות, המדגישות את חשיבות שמירת הדיבור וקדושתו. חכמי הקבלה לימדו כי הדיבור הוא כוח רוחני עצום, וכי שמירתו ממילים מיותרות מסייעת לטיהור הנפש ולעליית הנשמה. בתקופות מיוחדות כמו ספירת העומר לקראת מתן תורה, הדגש על קדושת הדיבור מתעצם, והתענית נתפסת כאמצעי להכנה רוחנית ראויה לקבלת התורה.

בעולם הישיבות, תענית הדיבור משמשת גם ככלי לשיפור הריכוז והשטייגען (התקדמות בלימוד). כאשר בחור ישיבה או אברך נמנע מדיבורים מיותרים, הוא יכול להתמקד בצורה מלאה יותר בלימוד התורה ובעבודת ה'. המנהג מקובל במיוחד ברשתות הכוללים ובישיבות הגדולות, שם רואים בו אמצעי לחיזוק הרוחניות האישית והקהילתית.

הסגולות המיוחסות לתענית דיבור רבות ומגוונות. מעבר לסגולה לזיווגים שהודגשה בישיבת עטרת ישראל, מייחסים לה גם סגולה לרפואה, לפרנסה, ולהצלחה בלימוד התורה. רבים מגדולי ישראל עודדו את המנהג לאורך הדורות, והוא נחשב לאחד מכלי התיקון הרוחני החשובים ביותר, במיוחד בתקופות של התעלות רוחנית מיוחדת כמו לקראת חג השבועות או בימי אלול.