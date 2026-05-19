העימות הפוליטי סביב "חוק הכותל" הגיע לנקודת רתיחה, כאשר יו"ר ועדת החוקה ח"כ שמחה רוטמן (הציונות הדתית) הודה היום (שלישי) בשידור חי כי החוק בנוסחו הנוכחי לא יעבור. ההודאה הגיעה במהלך עימות סוער עם המגיש בועז גולן בערוץ 14, שתקף את העיכוב הממושך בקידום החקיקה.

"החוק בנוסח הנוכחי שלו לא עובר", הבהיר רוטמן בשידור. "גם האנשים שהציגו אותו מבינים שהוא חייב לעבור שינוי. כל חוק שנכנס לוועדה משתנה". דבריו עוררו סערה בקרב תומכי החוק, שרואים בו צעד מכריע לעיגון הסטטוס קוו ברחבת הכותל המערבי.

"זה לא תפקידכם": העימות בשידור

המתח התפוצץ כאשר גולן תקף את רוטמן על העיכוב הממושך. "אנחנו שבעים מדיונים, זה היה צריך לקרות מזמן", התעקש המגיש. רוטמן הדף את ההאשמות והציג את לוח הזמנים: "החוק הגיע אלי לוועדה יומיים לפני היציאה לפגרת הקיץ. אמרתי והבטחתי בכל במה – בשבועיים הראשונים של כנס הקיץ ייקבע דיון".

יו"ר הוועדה תקף את הלחץ התקשורתי המופעל עליו: "בכל יום אני מקבל הודעות מהכתבים של ערוץ 14 ששואלים אותי למה אני מעכב את החוק. זה לא תפקידכם". גולן השיב בתרעומת: "אז מה תפקידנו? רק לשלם לכם משכורות?". "חלילה וחס", השיב רוטמן, "אבל החוק הזה נקבע לדיון שבועיים אחרי שקיבלתי אותו".

מה קובעת הצעת החוק?

הצעת החוק, שהוגשה על ידי ח"כ יוסי טייב (שס) וח"כ אבי מעוז (נעם), נועדה לעקוף את החלטות בית המשפט ולעגן בחקיקה ראשית את הסטטוס קוו ההיסטורי ברחבת הכותל. החוק קובע בלעדיות לרבנות הראשית בניהול הכותל המערבי, איסור מוחלט על פעילות עצמאית של גופים שאינם מוכרים על ידי הממסד הרבני, והגבלת זרמים לא-אורתודוקסיים.

הסאגה הפוליטית: מהתנגדות נתניהו ועד לבלם

הדרך לאישור החוק בקריאה טרומית הייתה רצופת מהמורות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הסתייג בתחילה מהמהלך, מחשש לזעם חריף שיגיע מהזרמים הלא-אורתודוקסיים בארצות הברית. מנגד, שר המשפטים יריב לוין ובכירי הליכוד העניקו גב מלא לחוק. לוין אף הבהיר בשעתו כי יביא את החוק להצבעה בוועדת השרים לחקיקה, גם אם יתבקש שלא לעשות זאת.

גם סיעת 'עוצמה יהודית' עיכבה תקופה את תמיכתה בשל סוגיית העלייה להר הבית, אך הסירה לבסוף את התנגדותה. בסופו של דבר, החוק זכה לתמיכה גורפת של כלל מרכיבי הקואליציה במליאת הכנסת ועבר בקריאה טרומית ברוב של 56 ח"כים. אולם כעת, כבר חודשים ארוכים שהחוק תקוע ומעוכב באופן בלעדי בוועדת החוקה בראשות רוטמן.