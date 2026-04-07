הכותל המערבי, המכונה גם "הכותל" או "שריד בית מקדשנו", הוא הקיר המערבי של הר הבית והשריד הנותר מבית המקדש השני שחרב בשנת 70 לספירה. המקום מהווה את האתר הקדוש ביותר לתפילה עבור העם היהודי, ומדי יום מגיעים אליו אלפי מבקרים מכל רחבי העולם. רחבת הכותל המערבי מנוהלת על ידי הקרן למורשת הכותל והרב שמואל רבינוביץ משמש כרב הכותל והמקומות הקדושים.

בתקופה האחרונה זוכה הכותל המערבי לסיקור תקשורתי נרחב בעקבות אירועים שונים. במהלך מלחמת "עם כלביא" עם איראן, הגיעו מנהיגים ואישי ציבור רבים להתפלל במקום, כולל ראש הממשלה בנימין נתניהו ושגריר ארצות הברית מייק האקבי. נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי ביקר בכותל במסגרת ביקורו הרשמי בישראל, שם התפלל והזיל דמעה. המקום משמש כנקודת מפגש מרכזית בעתות משבר ושמחה כאחד.

הכותל המערבי מארח מעמדים דתיים חשובים לאורך השנה. בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה מתקיימים מעמדי סליחות מרכזיים, כאשר במעמד הסליחות של ערב יום כיפור משתתפים למעלה ממאה אלף איש. בחג החנוכה מתקיימות הדלקות נרות חגיגיות בהשתתפות שורדי שבי, משפחות שכולות ופצועי צה"ל. בחג השבועות מגיעים למעלה ממאה אלף מתפללים, כאשר שיא ההגעה נרשם בתפילת ותיקין. מעמד ברכת כהנים בחול המועד סוכות ופסח מושך עשרות אלפי משתתפים.

אדמו"רים וראשי חסידויות רבים מקפידים לבקר בכותל המערבי במועדים מיוחדים. האדמו"ר מויז'ניץ, האדמו"ר מצאנז, האדמו"ר מסערט ויז'ניץ והאדמו"ר ממודז'יץ מגיעים עם קהל חסידיהם לתפילות ומעמדים מיוחדים. האדמו"ר מצאנז אף ערך שבת היסטורית במנהרות הכותל עם נגידי החסידות. מעמדים אלו כוללים תפילות ממושכות, אמירת תהילים וריקודים חסידיים ברחבת הכותל.

בשנים האחרונות עלו מספר סוגיות הלכתיות ומשפטיות הקשורות לכותל המערבי. בג"ץ דן בהקמת רחבה לתפילות מעורבות, החלטה שעוררה סערה ציבורית וגינויים מצד הרבנים הראשיים ואישי ציבור. "חוק הכותל" אושר בקריאה טרומית במליאת הכנסת, כאשר 56 חברי כנסת תמכו בהצעה המבקשת להגדיר באופן מפורש את המונח "חילול" בנוגע למקומות הקדושים. נושא נוסף שעורר דיון ציבורי הוא מעמדן של אבני הכותל שהוצאו ממקומן והוצגו במקומות שונים, כאשר רב הכותל דרש להחזירן לגניזה במקומן.

הכותל המערבי כולל גם מערכת מנהרות ארכיאולוגיות המאפשרת סיורים מודרכים לאורך יסודות הר הבית. במנהרות אלו מתקיימים מעמדים מיוחדים, כמו השבת ההיסטורית של האדמו"ר מצאנז. הקרן למורשת הכותל מבצעת עבודות תחזוקה שוטפות ברחבת הכותל, כולל בדיקת תקינות האבנים ושיפוץ תאי השירותים. לקראת החגים מתבצעות הכנות מיוחדות, כולל הצבת עצי פרי לברכת האילנות בחג הפסח ופינוי הפתקים המסורתי לפני ראש השנה.

במהלך השנה האחרונה נרשמו גם אירועים חריגים בכותל. חשוד ריסס כתובת גרפיטי פוגענית על אבני הכותל, מעשה שעורר זעזוע ציבורי וגינויים חריפים. המשטרה עצרה את החשוד, אך הוא שוחרר בהוראת בית המשפט בשל נסיבות אישיות. במקרה אחר, יהודי טיפס על אבני הכותל בדרכו להר הבית ותלה שלטים, מעשה שהוגדר כחילול קודש. אירועים אלו מדגישים את הרגישות הציבורית לכל פגיעה בקדושת המקום.

הכותל המערבי ממשיך למלא תפקיד מרכזי בחיי הדת והתרבות של העם היהודי. המקום משמש כנקודת מפגש לכל שכבות האוכלוסייה - חרדים, דתיים, מסורתיים וחילונים. בעתות משבר, כמו במהלך מלחמת "עם כלביא", מתקיימות עצרות תפילה המוניות להצלחת המלחמה ולרפואת הפצועים. שורדי שבי מגיעים להודות על הישועה, כמו שגב כלפון שביקר בכותל לראשונה לאחר 738 ימי שבי. המקום ממשיך לשמש כסמל מרכזי של האמונה, המסורת והקשר ההיסטורי של העם היהודי לירושלים.