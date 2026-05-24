בני ישיבת 'מאור התורה' במעמד תפילה ושירה מרגש בכותל המערבי

כמדי שנה במוצאי חג מתן תורה, עלו אתמול (מוצ"ש) מאות בני ישיבת 'מאור התורה' לרחבת הכותל המערבי, למעמד מרומם של תפילה ושירה, מתוך חיזוק והתעלות לאחר ימי החג הקדושים.

בני הישיבה נשאו תפילה להמשך האחיזה בתורה הקדושה ולעמל בה, מתוך בקשה לזכות להוסיף ולהתעלות בלימוד התורה וביראת שמים, ברוח ימי קבלת התורה שחלפו.

בראש המעמד עמד ראש הישיבה, חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי אברהם סלים שליט"א, אשר השתתף בשירת בני הישיבה והשרה על המעמד כולו רוממות מיוחדת.

לאחר התפילה פתחו בני הישיבה בשירה אדירה ומרגשת יחד עם רבני הישיבה, כאשר קולות השירה הדהדו ברחבת הכותל באווירה של דבקות ושמחה. המעמד ברחבת הכותל המערבי נמשך שעה ארוכה, כשהמוני בני הישיבה שרים יחד לכבודה של תורה.