שאגת התורה הדהדה היום בהיכל ביהמ"ד 'מניין אברכים' בשיכון ה' בבני ברק, שם נחתמו ימי בין הזמנים של חודש ניסן במעמד רב רושם. המעמד נערך בראשות ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סלים, חבר מועצת חכמי התורה, שריתק את הנוכחים בריתחא דאורייתא ובפלפול תורני סוער, יחד עם שורת ראשי ישיבות ומאות בחורים ואברכים שגדשו את המקום (חרדים)
סערה בעולם התורה הספרדי, בחור מישיבת "אהל יוסף" בירושלים נעצר בתחילת השבוע על ידי המשטרה הצבאית | לאחר פעילות נמרצת של עסקנים שוחרר הבחור וחזר להיכל הישיבה בקבלת פנים נרגשת | הגר"א סלים לבחור: "אשריך שנתפסת על דברי תורה" | צפו בתיעודים (עולם הישיבות)
ילדי החמד של קריית הרצוג בבני ברק, ההוגים מדי ערב ב'חברת משניות' בישיבת המתמידים, זכו להופעתם הכבודה של גדולי ישראל, ראש הישיבה וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי אברהם סאלים, והגאון רבי אברהם יצחק קוק, ראש ישיבת מאור התלמוד וחבר מועצת גדולי התורה, שהגיעו לחזקם ולעודדם | הרבנים הפליגו בשבחם של הילדים הממשיכים בדרך העולה בית א-ל, בנתיבות אבות המשנה אשר מפיהם אנו חיים (חרדים)
לקראת ההעלאה הצפויה של טיוטת 'חוק הגיוס' לדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 'בבלי' חוזר אל הדרמה שהתחוללה במעונם של גדולי ישראל, ב'דגל התורה' ובש"ס בשבועות האחרונים במהלכם דנו הרבנים בטיוטה, ירדו לעומקם של פרטים עד אשר נתנו את ההוראה לחברי הכנסת - להתקדם | הפגישות הממושכות, השיחות, ההתייעצויות וההכרעה | שלב אחר שלב (עולם הישיבות)
נוכח הדיונים המכריעים והכרעת הדין הצפויה בעניין חוק הגיוס, יוצא מרן רה"י הגר"א סאלים בקריאה נדירה לקביעת יום חמישי הקרוב, ערב ראש חודש כסלו, כיום צום, תפילה וזעקה ברחבי היכלי התורה, וכן הורה על מעמד מיוחד בכותל המערבי (עולם הישיבות)
תיעוד מרהיב ואחרון מעצרת המיליון שהתקיימה אתמול בעיה"ק ירושלים | אדמו"רים ורבנים במרפסות, ברכת 'חכם הרזים', תפילות מרגשות, אמירת סליחות ורגעים היסטוריים מהאירוע המונומנטלי שאיחד את כל העולם היהודי בארץ ובעולם (חרדים)
מאות אלפים מכל רחבי הארץ ינהרו אל הכניסה לירושלים כדי לקיים את מצוות גדולי ומאורי התורה והחסידות מכל העדות ולקדש שם שמים במעמד אדיר של תפילה וזעקה מאוחדת לבטל את רוע הגזירה המאיימת על עולם התורה | המעמד יתחיל בשעה 14:30 ויימשך כשעתיים, במהלכו ייאמרו תהילים וקבלת עול מלכות שמים | בהחלטת הרבנים: לא יהיו נאומים | מפת החסימות (בארץ)
הנבחנים שהגיעו מכל רחבי הארץ חברי תכניות הדגל של 'דרשו' קניין הלכה וקניין ש"ס | גדולי ישראל שביקרו במבחן הגדול הביעו את הערכתם וברכתם לעמלי התורה שזכו לקנייני נצח בידיעתה | בסמוך למבחן התקיימו מעמדי ריתחא דאורייתא עם גדולי ראשי הישיבות (חרדים)
ברוב פאר והדר נחנך בהתרגשות דקדושה הבניין החדש של תלמוד תורה 'חדות יעקב' | המעמד, שסימל אבן דרך חשובה בעולם התורה הספרדי, משך אליו קהל רב של רבנים, ראשי ישיבות, אישי ציבור והורים נרגשים | יעקב כהן תיעד ומגיש גלריה (חרדים)
בזמן שבעולם הישיבות החלו את הזמן ביתר שאת ועוז, בהיכל ישיבת 'עטרת ראובן' המעטירה בעיר ביתר, שבראשות הגאון הרב זמיר כהן חגגו סיום מסכת גיטין | במעמד השתתפו ראשי הישיבה חברי מועצת חכמי התורה, הגאון רבי יהודה כהן, והגאון רבי אברהם סאלים (עולם הישיבות)
"הקים עולם של תורה" - כך נזכרו בבני ברק במנהיג הציבור הספרדי | במעמד רבנים ואישי ציבור התקיימה עצרת זיכרון לראש הישיבה חכם שלום כהן זצ"ל | במהלך העצרת נשאו דברים על פועלו בעולם התורה והתייחסו לסוגיית גיוס בני הישיבות | צפו בתיעוד (חרדים)
במכתב עוז ששיגר ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סאלים לאלפי תלמידי הישיבות לקראת בין הזמנים, ביקש מהם לשמור על ההנחיות המיוחדות, וקרא להם להימנע מטיולים ולשמור על מעמד בן הישיבה בתקופת המלחמה | המכתב המלא (עולם הישיבות)
בימי בין המצרים - ימים בהם נמנעים משמחות של ממש, נערך אירוע מרגש ורב רושם: מאות תלמידי שיעורי ג' מהיכלי הישיבות לצעירים בבני ברק התכנסו לאירוע הכנה מיוחד לקראת עלייתם לישיבות הגדולות | בכינוס שהתקיים באולמי 'היכלי מלכות' בעיר, השתתפו גדולי ישראל | בסיום המעמד חולקה לכל תלמיד מזוודת טרולי איכותית - שי סמלי לקראת הדרך החדשה (עולם הישיבות)