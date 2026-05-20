לקראת קבלת התורה, התכנסו תלמידי הישיבה ואברכי הכולל במרכז החדש של מוסדות 'תורה ואמונה' - שהוקמו ע"י האדמו"ר מבעלזא לפני כיובל שנים, - למעמד חיזוק נדיר שייחרט לשנים רבות בליבם של הבחורים המתקרבים. את המעמד פיארו בנוכחותם האדמו"ר מרחמסטריווקא, ראש ישיבת מאור התורה וחבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי אברהם סלים והמשגיח הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל.

הערב נפתח בסדר לימוד מרומם ומיוחד בהשתתפות צוות הרמי"ם ורבני הישיבה, כאשר היכל הישיבה הופך למדורת אש של התלהבות דקדושה. עשרות בחורים, צמאי דעת ושואפים להתקרב לאביהם שבשמיים, ישבו ושקדו על דפי הגמרא, מכינים את כליהם לקראת האור הגדול של חג השבועות.

השיא של הערב נרשם עם כניסתם של גדולי ישראל להיכל הישיבה. המראה המרגש של גדולי התורה והחסידות יושבים יחד עם בחורים שהחלו את דרכם רק לאחרונה, המחיש יותר מכל את כוחה המאחד של התורה הקדושה, שאין לה גבולות ומחיצות

את המעמד הנחה הרה"ג ר' ליפא אלבום מחשובי רבני הישיבה, וקידם בברכה את הגאון רבי אברהם סלים, חבר מועצת חכמי התורה, הגר"א סלים פתח את המעמד בדבריו העמוקים, חיזק את הבחורים והעמיד במרכז את כוחו של הזמן הרוחני: "אנחנו חיים עם הזמן לכל מועד יש משמעות שמעניקה חיות. כשמגיע חג מתן תורה, זו הזדמנות לקבל מחדש את התורה ולהתעלות בעבודת השם".

עוד הדגיש בדבריו את הערך הטמון בכל יהודי באשר הוא: "אין לך אדם שאין לו שעה גם מי שנראה פשוט, יש לו רגע של התעוררות. צריך רק לגלות את הנקודה הזו ולהתקדם ממנה".

בהמשך הביא את דמותו של רבי עקיבא כדוגמה לכוח של התחלה קטנה: "יש קונה עולמו בשעה אחת כמו רבי עקיבא, שהחל מאפס והגיע לגדלות עצומה. הכל מתחיל מהחלטה אחת אמיתית".

לסיום חיזק על כוח הלימוד עצמו: "כשיהודי לומד תורה הוא מגלה את הנשמה שבו ומתחבר לקב״ה. עוד דף ועוד דף, וכך האדם בונה את עצמו באמת".

לאחר מכן נשא דברים המשגיח הגאון הגדול רבי בנימין פינקל. בדבריו המרגשים, חיזק את הבחורים והדגיש את אחדות ישראל: "עם ישראל הוא עם אחד כשכואב לאחד כואב לכולם, וכשטוב לאחד כולם שמחים. אין לכם מושג איזו שמחה יש בשמיים כשאחים מתקרבים לתורה".

בהמשך דבריו עמד על חשיבות האחדות ערב מתן תורה: "‘ויחן שם ישראל’ כאיש אחד בלב אחד. כשיש אהבה ואחדות יש השראת שכינה".

הרב קרא להתחזק דווקא בזמנים אלו: "אנחנו בדור של בירור אשרי מי שמתחזק עכשיו, בתוך הניסיונות והבלבולים" ולסיום חיזק על ההתמדה וההתקדמות: "עוד דף גמרא ועוד דף כך בונים עולם. אין לכם מושג איזו זכות יש לכם".

לסיום נשא דברים מעוררי לב האדמו"ר מרחמסטריווקא. האדמו"ר, שדיבר באופן חריג בשפה העברית כדי להגיע לליבם של הבחורים, פרס משנה סדורה ומחזקת. האדמו"ר העניק לבחורים זווית ראייה חדשה על מקומם בעולם התורה: "הקב"ה בחר לתת את התורה דווקא במדבר, מקום שממה, מקום של נחשים ועקרבים, מקום שאינו נחשב. למה דווקא שם? כדי שכל אחד ידע גם מי שמרגיש בתוכו 'מדבר', גם מי שמרגיש רחוק מאוד, אפילו בדרגה נמוכה גם הוא יכול לקבל את התורה. התורה לא שייכת רק לאנשים חשובים או ל'גבינה וחמאה', היא שייכת לכולם".

האדמו"ר המשיך והעמיק בטעם המנהג לאכול חלב בשבועות, וקישר זאת לאחדות ולתורת ישראל: "חלב הוא משקה של אחדות. אם מפרידים אותו עושים חמאה או גבינה אז מה שנשאר ממנו כבר לא ראוי לשתייה. אבל כשכל המרכיבים מעורבים יחד, זהו משקה טוב ושלם. כך גם התורה: הקדוש ברוך הוא נתן אותה לכולנו, לכל אחד ואחד מעם ישראל, כדי שנהיה מאוחדים. כל אחד יכול לזכות בתורה, לעלות ולהתעלות עוד ועוד".

הבחורים ישבו מרותקים, כשהם שואבים כוחות נפש לקראת החג הקרב, מתוך הבנה שהם אינם לבד אלא הם חלק משרשרת הדורות המפוארת של עם ישראל.

משתתפי הכנס פרצו בשירת "ניגוני דבקות בתורה" מרגשים כאשר דמותו של האדמו"ר מרחמסטריווקא נראתה משתפכת בתפילה עבור הבחורים, בברכה שכל אחד ואחד מהם יזכה לבנות בית נאמן בישראל, ולהמשיך לעלות בסולם העולה בית אל, מתוך אהבה, תורה ויראת שמיים טהורה.

את הכנס סיים בטוב טעם הגאון רבי אליעזר חיים וובר שליט"א מראשי הישיבה, בשיחת הכנה לקבלת התורה, במרכז משאו התייחס לכך שהתורה היקרה מפנינים כל הון לא ישווה בה, ודווקא כאן בישיבתינו הקדושה ישיבה שהיא בית, זוכים הבחורים היקרים ואברכי הכולל שיושבים והוגים בתורה יומם וליל לכל מנעמי תבל ובעיקר לטעם גן עדן בעולם הזה.

אין ספק, כי הערב הזה הותיר רושם עז על עשרות המשתתפים, שהולכים לקראת חג השבועות הקרוב עם מטען רוחני חדש, בידיעה ברורה: כי הם חיינו ואורך ימינו.