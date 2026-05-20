קוֹלֵךְ מִבֶּכִי; לאחר שנים שלא ביקר במקום, המשגיח פרץ בבכי נסער בקבר רחל
לאחר שנים שלא פקד את המקום: המשגיח הגאון רבי משה דוד ליפקוביץ הגיע הבוקר לתפילת נץ החמה בקבר רחל אמנו | עם סיום תפילת שחרית, ערך המשגיח מתוך בכיות עצומות תפילת רבים נרגשת לאור המצב הביטחוני המתוח השורר בארץ ורדיפת בחורי הישיבות | צפו בתיעוד (חרדים)
לאחר שנים שלא פקד את המקום: המשגיח הגאון רבי משה דוד ליפקוביץ הגיע הבוקר לתפילת נץ החמה בקבר רחל אמנו | עם סיום תפילת שחרית, ערך המשגיח מתוך בכיות עצומות תפילת רבים נרגשת לאור המצב הביטחוני המתוח השורר בארץ ורדיפת בחורי הישיבות | צפו בתיעוד (חרדים)
החשוד ברצח המחריד בכולל חזון איש בבני ברק, דר רחוב בעל רקע נפשי, הגיע לפני מספר ימים לכולל והתעמת עם האברך שנדקר על ידו היום לכאורה סביב עלייה לתורה | "אני עוד אטפל בך", אמר לו. היום זה התסיים ברצח שמחריד את העיר (חרדים)
חודשים ספורים לאחר התאונה המחרידה והמטלטלת שבה נקטפה בדמי ימיה הבחורה הדס חוכימה ע"ה, הנציחו בני משפחתה את זכרה לנצח בהיכל בית השם | במעמד נשגב בראשות גדולי ישראל ומאות בחורים, חגגו מעמד הכנסת ספר תורה לעילוי נשמתה
ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הגיע אמש (שלישי) ביומו הראשון של ימי ההגבלה למסור משא התעוררות מיוחד במודיעין עילית | במשך שעה ארוכה חיזק את מאות הבחורים לעמוד איתנים מול ניסיונות הרחוב ולא ליפול ברשת היצר, ועם סיום דבריו הפתיע את ההיכל כולו כשפצח בריקוד נלהב ועודד את השירה בעוז |שוקי לרר מגיש תיעוד מרומם (עולם הישיבות)
לקראת חג מתן תורה הגיע חבר המועצת וראש ישיבת גרודנא הגר"צ דרבקין למסור שיחה מיוחדת בהיכל ישיבת פוניבז' לאלפי בני התורה תלמידי הישיבה ואברכי הכולל, לאחר השיחה נכנס ראש הישיבה הגר"צ לביקור במעונו של נשיא הישיבה הגר"א כהנמן
מחזה מלא בחן יהודי נצפה השבוע בעיר הקודש צפת, כאשר עשרות הורים נרגשים מחסידות 'תולדות אהרן' נצפו נושאים על ידיהם את ילדיהם בני השלוש כשהם עטופים בטליתות מעיר הקודש טבריה ועד לבית הכנסת העתיק בעיר המקובלים צפת | צפו בתיעוד מהאירוע המרגש (חסידים)
מעמד מרגש בבני ברק: 120 ילדים מצטיינים מרשת הקירוב 'שובו' מנוף הגליל ועד באר שבע, הוכתרו כ"חתני משנה" לאחר שהפגינו שליטה מופלאה במסכתות שלמות בעל פה | הגר"י סילמן והגר"ש גלאי שהשתתפו באירוע נדהמו מהידיעות, וכשהילדים ביקשו את ברכתם – הרבנים הפתיעו והתעקשו לקבל ברכה דווקא מהם | צפו בתיעוד (חרדים)
בני משפחתו של הגאון רבי משה צרף זצ"ל, שהתמוטט ונפטר דקות לאחר חופת נכדו, קמו השבוע מימי השבעה היישר להכנות של ערב החג | הרגישות של חבר המועצת - לאחר שנבצר מרבה של שכונת 'רמת אלחנן' הגאון רבי יצחק זילברשטיין להגיע פיזית לנחם, הוא שיגר לבית המשפחה שליח מיוחד עם מכתב חיזוק אישי ומחווה מחשבתית שהותירה את כולם בדמעות (חרדים)
לקראת חג השבועות: ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש מסר אמש שיחת חיזוק בהיכל ישיבת 'חברון' המעטירה, שם התייחס לאירועי השעה הבוערים סביב חוק הגיוס והתוכניות המיועדות לבחורי הישיבות • בהמשך הגיע לביקור במעונו של האדמו"ר מבעלזא, שם דנו יחדיו על חובת השעה של כלל ישראל לעמוד כאיש אחד מול הגזירות המאיימות על עולם התורה (עולם הישיבות)
לאחר שבועות ארוכים של הפסקה, ח"כ ביסמוט הודיע כי בהנחיית ראש הממשלה מתחדש היום הדיון בחוק הגיוס | לדבריו, החידוש נעשה "מתוך כוונה אמיתית וכנה להשלים את חקיקת החוק" | נציג צה"ל בדיון: "אנחנו עומדים היום על כ-32 אלף משתמטים, נגיע בקרוב ל80-90 אלף משתמטים" | בכיר ביהדות התורה: "נתניהו ממשיך לעשות צחוק מגדולי ישראל ומהציבור החרדי" (חדשות)
רגע מרגש בין כותלי מעון קודשו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך: ראשי מכון 'זכרון אביגדור' עלו להגיש את החיבור החדש "אשמרה שבת", שנשלח באופן אישי על ידי הגאון רבי יצחק זילברשטיין • בפנים: מילות ההערצה הנדירות שנכתבו בכתב ידו של רבה של רמת אלחנן לפוסק הנערץ, והברכה הנרגשת (חרדים)
האדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה שבת במהלך השבת האחרונה בשכונת גרין פארק במודיעין עילית, לרגל שמחת בר המצווה לבן אחד מחסידיו וכשבת הכנה מרוממת לקראת חג השבועות הבעל"ט | במהלך השבת נשא האדמו"ר מדברות קודשו וחיזק את תושבי השכונה לקראת יום חג קבלת התורה (חסידים)
שלושת ימי ההגבלה של טראמפ: נשיא ארה"ב רומז על חג השבועות | פינדרוס בהצהרה שנויה במחלוקת: חוזרים לימי הרב שך | רציפות מטורפת ועשרות שעות שתיקה: דרמה הרוחנית מרעידה את "עטרת ישראל" | דמעות של כאב ושמחה: ספר התורה לזכר האברך שנפטר בקיצור ימים הוכנס לישיבה | קרעי מתקדם עם הרפורמה התקשורתית - החרדים לא מתלהבים (מעייריב)
נגידי מרכז הכוללים של חצה"ק רחמסטריווקא התכנסו למעמד "זאת התורה" ברחבת הכותל המערבי, בראשות האדמו"ר מרחמסטריווקא • במעמד העתירו יחדיו בתפילת השל"ה ואמרו ספר רביעי שבתהילים |בהמשך הסבו לדינר מפואר באולם סמוך • שם שמעו את משא הקודש של האדמו"ר, ודברי חיזוק מהרה"ג ר' לייבוש קארניאל • בסיום חתמו הנדיבים על כתב שותפות והגישו קוויטלאך לאדמו"ר (חסידים)
0 תגובות