לאחר שנים שלא פקד את המקום: המשגיח הגאון רבי משה דוד ליפקוביץ הגיע הבוקר לתפילת נץ החמה בקבר רחל אמנו | עם סיום תפילת שחרית, ערך המשגיח מתוך בכיות עצומות תפילת רבים נרגשת לאור המצב הביטחוני המתוח השורר בארץ ורדיפת בחורי הישיבות | צפו בתיעוד (חרדים)
מאות אלפים עלו השבוע לציונה של רחל אמנו ע"ה בבית לחם, ביום ההילולא, לשפוך שיח בתחינה ובקשה | הצלם שמואל דריי מגיש תיעוד ענק מהתפילות המרגשות בראשות גדולי ישראל, לצד מערך לוגיסטי חסר תקדים שכלל הסעות, אבטחה, סדרנים ואף כיבוד קל (חרדים)
שעות אחדות לאחר הקריסה הלוגיסטית והפקקים האדירים שפקדו את דרכי הגישה לקבר רחל, עברה ההילולא לפסים של התעלות רוחנית, כאשר עם דמדומי חמה של סוף יום ההילולא, הגיעו המוני עמך בית ישראל לציון הקדוש לשפוך שיח בפני בוחן ליבות, בזכותה של רחל אמנו ע"ה | הצלם מ. אדלר מגיש גלריה מרהיבה (חרדים)
מאות אוטובוסים ורבבות מתפללים נוהרים הערב לקבר רחל לרגל יום ההילולא – אך תיעודים מהשטח מראים עומסים כבדים, ניסיונות השתלטות וקריסה לוגיסטית מוחלטת |המשטרה: המתפללים שהגיעו החלו להפר את הסדר בניסיון להיכנס בכוח למתחם הקבר, שהיה עמוס ובתפוסה המרבית המותרת (חרדים)