לאחר סרטון שהפיץ השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בו הוא מתעד את ביקורו בנמל אשדוד, שם מוחזקים פעילי המשט הטורקי "סומוד" שנעצרו על ידי לוחמי שייטת 13 של חיל הים בדרכם לרצועת עזה.

בסרטון נראים פעילי המשט כשהם אזוקים, כפותים ומוצבים בשורות ארוכות על ברכיהם כשפניהם מופנות לעבר הרצפה או מכולות משא. ברקע מושמעת מוזיקה דרמטית ושירה אטית. במהלך התיעוד, האירוע מידרדר לעימותים פיזיים.

כאשר בן גביר עצמו מתהלך בין העצורים בחיוך מופגן, מנופף בדגל ישראל ומצהיר מול המצלמה ומול הפעילים הכפותים: "ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית", תוך שהוא מנחה את הסוהרים במקום: "לא להתרגש מהצעקות שלהם". את הסרטון פרסם ברשתות החברתיות תחת הכותרת: "ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור".

משרד החוץ נגד השר לביטחון לאומי: תגובתו החריפה של גדעון סער

פרסום הסרטון עורר זעם עצום בצמרת המדינית, ובראשה שר החוץ גדעון סער. הסרטון עומד בניגוד מוחלט ומודע למדיניות ההסברה והדיפלומטיה הרשמית שקבעו משרד החוץ ומערכת הביטחון. התפיסה הממשלתית הגדירה כי הדרך הנכונה לטפל במשט היא לעצור אותו בנחישות אך בשקט, להעניק לפעילים תנאים בסיסיים ולגרשם מהארץ במהירות האפשרית, כדי למנוע משברים בינלאומיים (כמו תקרית המאווי מרמרה בעבר) ולשמר את הלגיטימיות של הסגר הימי.

שר החוץ גדעון סער פרסם תגובה פומבית חסרת תקדים נגד חברו לממשלה: "גרמת נזק ביודעין נזק למדינה במופע המחפיר הזה ולא בפעם הראשונה. הורדת לטמיון מאמצים אדירים מקצועיים ומוצלחים שנעשו על ידי רבים רבים - מחיילי צה"ל ועד עובדי משרד החוץ ועוד רבים וטובים. לא, אתה לא הפנים של ישראל."

הסרטון כבר החל לייצר השלכות בינלאומיות חמורות, כאשר ממשלת איטליה מיהרה להגיב לאירועים וזימנה את שגריר ישראל לשיחת נזיפה, תוך שהיא מגדירה את ההתנהגות כלפי העצורים כ"פסולה" ומצפה להתנצלות רשמית.

ביקורת גוברת: דוח המבקר ודרישה לפיטורים

התקרית הנוכחית מתדלקת גל ביקורת ציבורית ופוליטית נרחב, המלווה בקריאות גוברות והולכות לראש הממשלה לפטר לאלתר את איתמר בן גביר מתפקידו. באופוזיציה ובמערכת הפוליטית מאשימים כי הסרטון מוכיח אובדן שליטה מוחלט של הממשלה על מוסדותיה, כאשר שר בכיר פועל כ"מדינה בתוך מדינה" ומנהל קמפיינים פוליטיים אישיים על חשבון האינטרסים הביטחוניים והמדיניים של מדינת ישראל.

הביקורת מתעצמת על רקע נתונים קשים ודוח מבקר המדינה, המשרטטים תמונה של שר כושל במיוחד. המבקר הצביע על זינוק חסר תקדים במדדי הפשיעה, חוסר משמעת ארגונית, פגיעה בשרשרת הפיקוד של המשטרה והשב"ס, ועיסוק כמעט בלעדי ביחסי ציבור, סיסמאות ריקות וסרטוני קמפיין, במקום בניהול יעיל של המשרד לביטחון לאומי.

המבקרים טוענים כי השר מעדיף באופן עקבי "לייקים" ותשומת לב תקשורתית על פני עבודה אסטרטגית סדורה, ובכך מפקיר את ביטחון המדינה הן מבית והן בזירה הבינלאומית, ודורשים מראש הממשלה לפטרו ולהציב במקומו שר מקצועי שישקם את המשרד.