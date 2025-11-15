אדמו"רים ורבנים לצד אישי ציבור נטלו חלק בשמחת בר המצוה לנכד המשגיח הגה"צ רבי משה דוד ליפקוביץ, בן לבנו הגאון רבי פנחס ליפקוביץ, חתן הגאון רבי לוי צבי פוריס, ר"י לצעירים 'משך חכמה' | במהלך השמחה נשא המשגיח דברי תורה מטובלים בדברי אגדה ועוד (חרדים)
במהלך ביקורו של הגאון רבי משה דוד ליפקוביץ במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, דן עמו בעניין שימוש במחשבים כשרים בתוך היכלי בית מדרש, ולאחר דו"ד התיר ראש הישיבה שימוש במחשבים כשרים בבית הכנסת לכתיבת דברי תורה, בתנאים מסוימים | צפו בתיעוד (חרדים)