האדמו"ר מגור (בהדלקת הנר הרביעי של חנוכה) ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

עולם השידוכים בחסידות גור ניצב בימים אלו בפני מהפכה מבנית מקיפה, בעקבות ניתוח דמוגרפי מעמיק המצביע על כשל שוק הולך ומתרחב. הנתונים, שנחשפים לראשונה, מצביעים על כך שללא שינוי מערכתי בנורמות הקיימות, מאות בחורים עלולים למצוא את עצמם מול עיכוב שידוכים ממושך. מנגד, מתווה חדש המונח כעת על השולחן מציע פתרון יסודי, המבוסס על החזרת עטרה ליושנה והתאמת מסלולי הלימוד בסמינרים.

לפי המיפוי העדכני בחסידות, שפורסם למשפחות בחוברת הסברה מיוחדת ואישית, המונה למעלה מ-12,000 בתי אב, קיים פער חסר תקדים בשוק השידוכים הפעיל. בעוד שבצד הבחורים משיעור ה' ומעלה שומעים כיום שידוכים כ-1,600 בחורים, בצד הבנות – הכולל את בנות כיתה ו' בסמינר ופחות משליש מבנות כיתה ה' – שומעות שידוכים כ-800 בנות בלבד. המשמעות היא יחס של 1:2 לטובת הבחורים בשוק הפעיל. הפער המצטבר: 800 בנות חסרות ברוך דיין האמת | הרופא הדגול ואביו של האדמו"ר, הלך לעולמו במיתת נשיקה חיים רוזנבוים | 27.07.26 בני ברק חגגה | שמחת הנישואין לנכד זקן אדמו"רי רוז'ין • גלריית אדמו"רים השתתפה חיים רוזנבוים | 27.07.26 הפער משתקף גם בגילאים המבוגרים יותר, מעל גיל 22, שבהם רשומים כיום 450 בחורים מבוגרים לעומת 137 בנות מבוגרות בלבד. כיום מעריכים כי המחסור המצטבר עומד על כ-800 בנות. בדיקת נתוני הלידות ההיסטוריים בחסידות מראה כי לא מדובר בתופעה אקראית, אלא בפער דמוגרפי מובנה המתרחש מאז ומתמיד, כמו בעולם בחוץ בו נולדים בממוצע מעט יותר בנים מבנות. כך למשל, לפי נתונים רשמיים שפרסמה קופת עזר נישואין 'בית ישראל', בשנת תשס"ה נולדו בחסידות 739 בנים לעומת 653 בנות, בשנת תשע"ד נולדו 1,049 בנים לעומת 967 בנות, ובשנת תשפ"ב נולדו 1,185 בנים לעומת 1,027 בנות. סך הכל, בשנים שנבדקו נולדו 16,421 בנים לעומת 15,517 בנות – הפרש מצטבר של 904 בנים. פער זהה של כ-4% לטובת הבנים קיים בממוצע גם בכלל הערים הגדולות בישראל. המלכודת: כיצד לימודי המקצוע הפכו את המצב בעבר, הפער הדמוגרפי הבסיסי לא יצר משבר, בגלל הגידול הטבעי השנתי העומד על כ-4.2%. כאשר הבחורים נישאו לבנות הצעירות מהם בשנה או בשנתיים, המחזור הבא והגדול יותר סיפק די בנות עבור הבחורים והפער התאזן לחלוטין. אולם, הבעיה החלה לפני כעשור, עם הכנסת לימודי מקצוע תובעניים – כמו תכנות וראיית חשבון – לכיתות ה'-ו' בסמינרים. העומס הלימודי והמבחנים המרובים יצרו העדפה לדחות את תחילת השידוכים עד לסיום הלימודים. התוצאה הייתה היפוך מגמה הרסני: הבנות החלו להיכנס לשוק השידוכים בגיל 19 ומעלה, כשהן מתארסות שנה או שנתיים אחרי הבחורים. במקום שהגידול הטבעי יכסה את מחסור הבנות, ההיפוך הכפיל את הפער והביא להצטברות של מאות בחורים מעוכבי שידוכים. במקביל נוצרה תופעה של ביקוש מלאכותי, שבה זרם הצעות השידוכים המגיע לבתי הבנות מייצר תחושה שגויה של חוסר דחיפות, מה שמוביל להתמהמהות נוספת בהשלמת שידוכים ולעליית גיל החתונה.

מראות עצרת חסידי גור ( צילום: משה גולדשטיין )

שלושה תרחישים: מהמשבר לפתרון

כדי לפתור את המשבר מציג המתווה החדש ניתוח מפורט עבור 4,649 הבנים הלומדים כיום בישיבות הקטנות ובמתיבתות (ילידי תשס"ז–תשע"ב), ומציג שלושה תרחישים עתידיים. בתרחיש הראשון, המייצג את המצב הקיים שבו הבנות מתחילות לשמוע שידוכים בכיתה ו' ומתחתנות עם בחורים הצעירים מהן בשנה, ייווצר מחסור ממוצע של 59 בנות בכל שנה – כ-7.59%.

בקצב זה, בתוספת המחסור הקיים כיום, בעוד שש שנים יגיע מספר הבחורים המבוגרים ללא זיווג ל-1,153. בתרחיש השני, שבו הבנות מתחילות לשמוע שידוכים בכיתה ה' ומתחתנות עם בני גילן, המחסור השנתי יעמוד על 36 בנות בשנה (4.62%), ובעוד שש שנים יעמוד מספר הבחורים המעוכבים על 1,015.

התרחיש השלישי מציג את הפתרון המלא והמוצע. לפי תרחיש זה, בנות יתחילו לשמוע שידוכים בכיתה ד' בסמינר – כאשר הן הצעירות מהבחורים בשנה. במצב כזה, המחסור השנתי יצטמצם מ-59 בנות בשנה ל-4 בנות בלבד בשנה (0.47%). לאורך כל שש השנים הבאות יחסרו 22 בנות בלבד בכל המחזורים יחד – נתון שמחסל כמעט לחלוטין את הבעיה הדמוגרפית.

טרם גבוש המתווה החדש, נבחנו ונשללו מספר אופציות חלופיות שנראו במבט ראשון כפתרון אפשרי. הרעיון הבולט ביותר שהועלה היה "ייבוא" בנות מחוץ לחסידות גור כדי להשלים את הפער הדמוגרפי. אולם, בדיקה מעמיקה הבהירה כי רעיון זה אינו מעשי כלל. מדובר בחסר עצום של כ-800 בנות, כמות שאין כל היתכנות להביא מקהילות אחרות.

מעבר לכך, גור הינה קהילה מלוכדת וייחודית בעלת אורח חיים ותקנות מוגדרות, והבחורים עצמם מעוניינים להקים את ביתם עם בנות שגודלו והתחנכו על פי אותם ערכים ומסורת בית אבא. כמו כן, נשללה האפשרות להסתמך על יוזמות נקודתיות של שדכנים או הגברת הצעות גרידא, מכיוון שכאשר שורר כשל שוק מובנה במאזן הגילאים, שום מאמץ תיווכי אינו יכול לפתור חסר מספרי של מאות בנות.

הפתרון המעשי: שינוי ארגוני בסמינרים

הפתרון המעשי שהמתווה מציב דורש שינוי ארגוני בסמינרים: הקדמת לימודי המקצוע בשנתיים. מכיוון שבכיתות ג'-ד' בסמינר קיים כיום זמן פנוי רב, ניתן להתחיל את לימודי הפרנסה כבר בשלב זה. כך, כשיגיעו הבנות לגיל 18 (כיתה ד'-ה' בסמינר), הן יהיו חופשיות מלחץ לימודי ומבחנים ויכולות להיכנס לעולם השידוכים מתוך יישוב הדעת.

הקדמת גיל השידוכים של הבנות בשנתיים והזרמת מאות בנות נוספות לשוק בבת אחת צפויות לשחרר את הפקק המערכתי. הדבר יחזיר את שוק השידוכים לאיזון בריא, יאפשר לסגור מאות שידוכים חדשים מדי שנה, וימנע את היצרותו של דור חדש של בחורים מבוגרים.

יצויין כי במקביל, העלמת הפקק בגילאים הצעירים תפנה את מלוא המשאבים והאנרגיות של השדכנים לפתרון השידוכים עבור הבחורים המבוגרים שכבר קיימים כיום.