עם סיום ביקורו בישראל

נשיא ארגנטינה חזר לכותל המערבי ואמר: "פה אני מרגיש קרוב לאלוקים"

נשיא ארגנטינה חוויאר מיליי חתם את ביקורו בישראל בתפילה מרגשת בכותל המערבי, כאשר גם את ביקורו בארץ הוא פתח בביקור ותפילה בכותל המערבי | "כמו שהמכבים ניצחו בעבר כך עם ישראל ינצחו את האויבים כעת!", אמר הנשיא (חדשות)

נשיא ארגנטינה חוויאר מיליי בכותל המערבי (צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)

עם סיום ביקורו הרשמי בישראל הגיע אמש (שלישי) נשיא ארגנטינה חוויאר לתפילה וביקור בכותל המערבי.

במהלך ביקורו ולכבוד יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל נשא הנשיא תפילה מיוחדת לשלום מדינות ישראל וארגנטינה ולהמשך חיזוק הידידות האמיצה בין המנהיגים והמדינות.

במהלך הביקור העניק מנכ"ל המערבי מרדכי (סולי) אליאב לנשיא אפר מקורי מתקופת בית שני שנחשף לאחרונה בתחתיתו של מקווה טהרה משלהי ימי בית שני - הנשיא התרגש מאוד לגעת באפר הקדום.

בסיום הביקור המרגש אמר נשיא ארגנטינה: "הביקור הזה בישראל בתקופה הזאת היה חשוב לי מאוד! כשחברים נמצאים במצב קשה זה הזמן לבוא ולתמוך בהם! כמו שהמכבים ניצחו בעבר כך עם ישראל ינצחו את האויבים כעת!".

הנשיא הוסיף ואמר כי "היהודים הם העם של אלוקים! פה אני מרגיש קרוב לאלוקים!".

נשיא ארגנטינה חוויאר מיליי בכותל המערבי (צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)

