הראשל"צ בהספד מרגש: 'אחי היה המגיד שיעור של הדור'

אמש (מוצ"ש) בשיעורו השבועי, הקדיש הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף את השיעור לזכר אחיו, הגה"צ רבי יעקב יוסף זצוק"ל, במלאות שלוש עשרה שנים להסתלקותו. בדברי הספד וזיכרון, חשף הראשל"צ את מסירותו הנדירה של אחיו להרבצת תורה, שהמשיכה אף בעת מחלתו הקשה.

"רבותיי, הלילה זה ה'יום השנה' של אחי הגדול, הגאון הגדול רבי יעקב בן מרגלית, זכר צדיק לברכה", פתח הראשון לציון את דבריו. "כבר עברו 13 שנה מאז הסתלקותו מאיתנו. ואני רוצה שהשיעור הזה יהיה מוקדש לעילוי נשמתו".

"החיים שלו היו קודש למסירת שיעורים"

הראשל"צ תיאר את אורחות חייו של אחיו הגדול: "כל מי שהכיר את אורחות חייו של אחי הגדול, הגאון רבי יעקב, יודע שהוא ממש במסירות שאין כדוגמתה מסר שיעורים. החיים שלו היו קודש למסירת שיעורים. הוא היה מסתובב בכל הארץ. היו כמה מקומות שהיו לו שיעורים קבועים, והיו מקומות שהיו מזמינים אותו והוא היה הולך ממקום למקום".

"כל ימיו, ככה זה היה למסור שיעורים", הדגיש הראשון לציון. "עכשיו אני רק אומר בואו נעשה את החשבון שלנו של האלפים אלפים של שעות של שיעורי תורה שהוא מסר, ובסך הכל אלפים אלפים של בני אדם של יהודים טובים זכו לשמוע ממנו שיעורים".

המשיך להרביץ תורה עד שבועיים לפני פטירתו

בחלק המרגש ביותר של דבריו, גילה הראשל"צ על מסירותו של אחיו גם בשנה האחרונה לחייו: "בשנה האחרונה שלו, כשהוא היה חולה מאוד, והוא סבל ייסורים נוראים, הוא גם כן המשיך למסור שיעורים. ואז אני דיברתי איתו, שאני יודע מהרופאים שבחולי כמו שהיה לו, כמה שהוא נמצא עם אנשים זה לא טוב, זה מסוכן".

"הוא התייעץ עם הרופאים ומאותו זמן הוא היה נותן את השיעורים כשהוא יושב רחוק מהציבור, והיו אומרים לכולם לא ללחוץ לו יד, לנשק את היד ולא להתקרב", סיפר הראשון לציון. "וכך הוא המשיך ממש עד שבועיים לפני פטירתו עוד הוא המשיך בשארית כוחותיו".

הראשל"צ תיאר את הקושי הפיזי שעבר על אחיו: "הוא היה צריך ללכת להתפלל, לעבור את הכביש. היה לוקח לו רבע שעה רק לעבור את הכביש והיה סובל ייסורים נוראים ובכל זאת הוא המשיך להרביץ תורה".

"המגיד שיעור של הדור שלנו"

בסיום דבריו, העניק הראשון לציון לאחיו תואר מיוחד: "אני הגדרתי אותו אז בשלושים שלו - אפשר לומר שהוא המגיד שיעור של הדור שלנו. מגיד שיעור כי כל כך כל יום זה היה ארבעה חמישה שישה שיעורים כל יום, ואיך שהוא היה מסביר יפה במתינות, איך אנשים היו משתוקקים לשמוע את השיעורים שלו".

הגה"צ רבי יעקב יוסף זצוק"ל, בנו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, נודע כמגיד שיעורים מבוקש ואהוב על אלפי תלמידים ברחבי הארץ. שיעוריו התאפיינו בבהירות, במתינות ובאהבת התורה שהקרינה ממנו. גם לאחר שנים רבות מהסתלקותו, ממשיכים רבים להאזין לשיעוריו המוקלטים וללמוד מהם.