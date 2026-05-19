65 שנים לאחר שהניח בפעם האחרונה תפילין, בבר מצווה שלו, השר חיים כץ, זכה והניח שוב תפילין - במהלך ניחום אבלים אצל השר לשעבר אלי ישי, ולבקשת הגאון רבי צמח מאזוז | הסיפור המלא (פוליטי)

השר חיים כץ בהנחת תפילין, היום (צילום: moshlk1)

השר ויו"ר ש"ס לשעבר אלי ישי, יושב בימים אלו 'שבעה' על אחיו ר' ניסים ישי ז"ל. במהלך השבוע הוא ישב בנתיבות והיום ישב בביתו בשכונת הר נוף בירושלים.

במהלך היום, עלו ובאו לנחמו רבנים חשובים ובראשם הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, וכן פוליטיקאים רבים, בהם יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני וח"כ מאיר פרוש, ועוד.

בין המנחמים, נראה גם , שמכהן כיום בשלל תפקידים - כשר הבריאות, הבינוי והשיכון, הרווחה והתיירות, שהגיע לנחם כאשר שהה במקום גם ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי צמח מאזוז.

במהלך השיחה ביניהם, סיפר השר כץ, כי מאז בר המצווה שלו - לפני כ-65 שנים - הוא הניח רק פעם אחת בלבד.

הרב מאזוז ביקש ממנו להניח תפילין בו במקום ולאחר שהשר נענה בחיוב, בנו של אלי ישי הביא את התפילין שלו.

וכך, השר חיים כץ, בהתרגשות גדולה ותוך שהוא רועד - זכה והניח תפילין, בפעם השנייה בחייו.

