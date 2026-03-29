סגירת מעגל היסטורית ביבנאל: ביום שישי האחרון, בעיצומה של שמחת בר המצווה לנכדו של הגה"צ רבי יצחק לעזער, ממנהיגי הקהילה, נרשם רגע מרטיט ויוצא דופן. בסעודת המצווה לאחר מעמד הנחת התפילין, שלף הגה"צ זוג תפילין עתיקות וסיפר בהתרגשות כי מדובר בתפילין של זקנו זצ"ל, עליהן שמר במסירות נפש עילאית תוך סיכון חייו, כדי להניחן מדי יום בתוך הגלות האיומה בסיביר הקפואה בימי השואה האפלים | צפו בתיעוד (חסידים)
ביום הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע, נחוגה הניח האדמו"ר מויז'ניץ תפילין לנכדו הבחור משה יהושע הגר - הנקרא על שם זקנו האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' זצ"ל. בנו של חתנו, הרה"צ רבי ברוך הגר | לפני תפילת שחרית הניח האדמו"ר את התפילין לנכדו כנהוג. לאחר התפילה ערך הרבי טיש 'לחיים', במהלכו פצח בריקוד עם חתן המצוות, לאחר מכן עברו החסידים להגיש דורון דרשה לחתן המצוות (חסידים)
מתוך רגשי קודש נעלים, הניח האדמו"ר מסערט ויז'ניץ תפילין לנכדו חתן המצוות, הבחור כמר משה יהושע הגר, בן לבנו הרה"ג ר' ברוך הגר | לאחר התפילה ערך האדמו"ר טיש 'לחיים' מרומם, בו שוררו החסידים ניגוני הודיה ושמחה בחדותא דמצווה | בסיום המעמד ליווה קהל החסידים את הרבי למעונו בשירה ובזימרה (חסידים)
לאחר הסערה שהתעוררה בעקבות סירוב צה"ל לאפשר לאברך שנעצר להניח תפילין, בשעה האחרונה פרסם דובר צה"ל הודעת התנצלות בה הובהר כי מדובר "במקרה חריג ביותר, שלא הולם את פקודות הצבא" | בצה"ל מדגישים כי "הנהלים בכלא חודדו למימוש באופן מיידי והנושא יתוחקר לעומק על ידי המפקדים לשם מניעת מקרים דומים בעתיד" (חדשות)
מחזה מביש התקיים היום במליאת הכנסת: חברת הכנסת דיסטל אטבריאן, הגישה הצעת חוק ל"שמירת הזהות היהודית", במליאה התחוללה מהומה בין חברי הקואליציה לאופוזיציה, לאחר שהחוק אושר והשיא היה כאשר חברת כנסת מ'יש עתיד', קרעה את דפי הצעת החוק - סיטואציה שגרמה לסערה | הפרטים (בארץ)
לרגל התחלת זמן החורף, הופיע האדמו"ר מתולדות צבי דספינקא, לישא את משא הפתיחה לפני בחורי ישיבתו הרמה בקריית יואל שבמונרו | האדמו"ר הופיע לתפילת שחרית, ולפני התפילה הניח תפילין על ראש נכדו, חתן המצוות, בהמשך, במהלך התפילה הסתובב הרבי בין שורות הבחורים ועודד את התפילה בעוז ובאש יוקדת | לאחר התפילה נשא הרבי את משא הקודש לפני הבחורים (חסידים - עולם הישיבות)
בטיש לחיים שערך השבוע ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, לרגל הנחת תפילין לנכדו יקירו, הרחיב ראש הישיבה בדברות קודש, כשהוא מסביר במתק לשון קודשו את הקשר המיוחד בין חמור לתפילין תוך שהוא משלב גג על גג פלפול נאה על פרשת העקדה | בסיום הדברים התייחס ראש הישיבה אל חבריו של חתן המצוות (חסידים)
אלפי חסידי סערט ויז'ניץ יחגגו הערב בחיפה את שמחת בר המצווה של נכד האדמו"ר, בן לבנו יקירו הרב יחיאל יהושע, חתן האדמו"ר ממודז'יץ | הבוקר (ראשון) הניח האדמו"ר תפילין ברוב רגש לנכדו חתן המצוות, וכן חגג סעודת בר מצווה פנימית לבני משפחת המלוכה | צפו בתיעוד מפתיחת אירועי השמחה בחצר החסידית בחיפה (חסידים)
שעות נעלות של קדושה, התעוררות ושמחה הייתה מנת חלקם של אלפי חסידי צאנז ביום חמישי האחרון, עת זכו לשוש ולשמוח בשמחתו של צדיק, בשמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, בן לבנו אב"ד החסידות בארה"ב | השמחה החלה בשעות הבוקר במעמד הנחת תפילין, ובהמשך התאספו האלפים לתפילת יום כיפור קטן, ולחגוג שמחת בר מצווה מפוארת | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
כנהוג בחצר הקודש נדבורנה, חודש לפני בר המצווה, הניח האדמו''ר מנדבורנה ירושלים תפילין לנכדו חתן המצוות, בן לבנו הגדול הרה"צ רבי יוחנן רוזנבוים | המעמד נערך בשטיבל של החסידות בבני ברק, בבניין ישיבת סאדיגורה ברחוב עזרא | האדמו"ר התפלל תפילת שחרית יחד עם חסידיו במקום, ולאחר התפילה ערך טיש לחיים (חסידים)
סוער בתיכון הפופולרי בלב השרון, מורה ותיק תועד כשהוא מוריד בגסות שלט שבו נכתב "אני מניח תפילן כי אני יהודי" | הסרטון עורר שיח סוער ברשת, כאשר גולשים רבים זעמו על מה שתיארו כפגיעה בחופש הדת של תלמידים במרחב הציבורי ( בארץ, יהדות)
האדמו"ר מבאבוב ששהה לנופש בעיירת מונסי, הגיע לתפילת שחרית ביום 'פסח שני', בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בעיר, אחר התפילה ערך הרבי טיש לחיים לבוש בבגדי שבת, כשהוא מרחיב ברום מעלת היום כפי המוזכר בספרי קדמונים | בסיום הטיש עברו כלל החסידים ובחורי החמד לקבל ברכת לחיים אישית מהאדמו"ר, טרם שובו למעונו בבורו פארק (חסידים)
בקרב בני משפחתו המצומצמת בלבד, נחוגה בפאר והדר שמחת הבר מצווה לנכד האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, חתן המצוות בן לבנו הרה"צ רבי אהרן, חתן הרה"ג יצחק דוד הורוביץ אב"ד ראצפערט ברזיל | מעמד הנחת תפילין נערך בהיכל ביהמ"ד של החסידות, וסעודת המצווה בביתו של אבי חתן המצוות, כשבני המשפחה זוכים להתייחסות מיוחדת מאביהם האדמו"ר אשר לא היה טרוד לקדם מאות חסידים לעת זו (חסידים)
בקרב בני משפחת האדמו"ר מבאבוב, נערכה שמחת בר המצווה לנכדו של האדמו"ר, בן לבנו הרה"צ רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם, חתן הרה"ג ר' אברהם ברוך הורוביץ ר"מ בישיבת באבוב | לבל תטעו" השמחה נערכה בקרב בני המשפחה, לא מפאת חג הפסח, אלא כתקנתו של האדמו"ר לחסידיו לצמצם את השמחות, והוא עצמו משמש כדוגמא אישית לכך | ביום השמחה הניח האדמו"ר תפילין לחתן המצוות ברוב רגש (חסידים)
עם ישראל עצר היום את נשמתו, בעת שמשפחת ביבס - שירי, אריאל וכפיר הי"ד, מובאים למנוחת עולמים, אחרי שנטבחו באכזריות על ידי רוצחי חמאס | בחב"ד, הציבו היום עשרות דוכני תפילין במקום בו עברה הלוויה (חדשות חרדים)
חסידי מכנובקא בעלזא ושאץ, חגגו אמש - מוצאי שבת את שמחת הבר מצווה לנכדם המשותף של האדמורי"ם, בן להרה"צ ר' מיכל מושקוביץ | הבוקר הניח האדמו"ר ממכנובקא בעלזא תפילין לחתן המצות ברוב רגש | צפו בתיעוד (חסידים)
באולם שמחות מקומי בבורו פארק נערכה שמחת הבר מצווה לנכדו של האדמו"ר מבאבוב 45, לאור תקנות השמחות שייסד הרבי בקרב חסידיו | למחרת הניח הרבי תפילין לנכדו בהיכל הישיבה, וגם שטר הקבלה טובה שקיבלו על עצמם כלל הבחורים | צפו בתיעוד (חסידים)