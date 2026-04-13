דיסטל השתלחה ביועצים המשפטיים • הם עזבו במחאה

אירוע חריג ביותר התרחש היום (רביעי) בוועדת התקשורת של הכנסת, כאשר שלושת היועצים המשפטיים עזבו את הדיון במחאה לאחר שיו"ר הוועדה, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, השתלחה בהם בחריפות. הדיון בהצעת חוק התקשורת (שידורים) ממשיך כעת ללא ליווי משפטי - מצב חסר תקדים בפעילות ועדות הכנסת.

המתח בוועדה הגיע לשיאו כאשר דיסטל תקפה את הייעוץ המשפטי בטענה שהוא מעכב את עבודת הוועדה משיקולי אגו אישיים. "האגו שלכם יותר חשוב מאזרחי ישראל" בדברים חריפים במיוחד, פתחה יו"ר הוועדה במתקפה על הייעוץ המשפטי: "מה שקורה היום עם הייעוץ המשפטי של הכנסת מדליק לי נורות אדומות. עד היום, הייעוץ המשפטי של הכנסת נהנה מאמון מכל צידי המפה הפוליטית. אל תזלזלו באמון הזה". דיסטל המשיכה והאשימה את היועצים המשפטיים בהתנהלות מוטעית: "אני אשקף את כל הפעמים שבהן, ללא שיקולים הגיוניים, ללא שיקולים מהותיים, עם שיקולים של אגו בלבד – מהרגע שנעלבתם שלא קיבלתי את הנוסח שלכם, אתם מעכבים את הוועדה, אתם מתנהלים נגדי, אתם כותבים בתוך הקבוצה נגדי".

בשיא ההתפרצות, טענה חברת הכנסת כי היא פועלת לבדה מול הייעוץ המשפטי לממשלה ומול הייעוץ המשפטי של הכנסת: "אני כרגע יודעת, לא חושבת ולא מנחשת, שאני פועלת לבד מול הייעוץ המשפטי לממשלה ומול הייעוץ המשפטי של הכנסת, כשמדינה שלמה אוטוטו נכנסת לג'ונגל תקשורתי – אבל האגו שלכם יותר חשוב. העלבון שלכם יותר חשוב מאזרחי ישראל. זוהי תחושתי".

בשלב זה הפטירו היועצים המשפטיים כי הם ככל הנראה מיותרים בוועדה, ועזבו את הדיון שלושתם. מדובר באירוע חריג במיוחד, שכן הייעוץ המשפטי מהווה חלק בלתי נפרד מהליכי החקיקה בכנסת ונועד להבטיח שהחוקים שמתקבלים עומדים במבחנים משפטיים.

רקע: הוועדה המיוחדת לחוק התקשורת

הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק התקשורת של שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי הוקמה לאחרונה במטרה לדון בחוק היסטורי ומקיף שנועד לשנות את פני התקשורת בישראל. בדיון הראשון של הוועדה, הסבירה דיסטל אטבריאן כי החוק מסועף ונוגע בגופים מסחריים רבים בעלי משמעות ציבורית, ולכן הוא זקוק לזמן ותשומת לב נפרדים.