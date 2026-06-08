"ציני ומביך": הקרב החריף בין ארדן לח"כי ש"ס על ביקור בכלא

מימין: יוסי טייב, משמאל: גלעד ארדן ( צילום: יונתן סינדל, חיים גולדברג/Flash90 )

ביקור שערכו הבוקר (שני) חברי הכנסת יוסי טייב ויוני משריקי מש"ס בכלא 10, במטרה לחזק את בני הישיבות העצורים, הפך לזירת עימות פוליטי. השר לשעבר גלעד ארדן, המנסה בימים אלה לסלול את דרכו למערכת הפוליטית, בחר לפתוח חזית ישירה מול נציגי הציבור החרדי.

הביקור התקיים על רקע גל המעצרים המתמשך של תלמידי ישיבות שלא התייצבו בלשכות הגיוס, בהתאם להוראתם החד-משמעית של גדולי ישראל שליט"א. חברי הכנסת שוחחו עם העצורים, עמדו על תנאי החזקתם והביעו בהם תמיכה מלאה. מפגשים מרגשים מאחורי הסורגים במהלך הביקור פגשו חברי הכנסת את הבחור מיכאל פיטוסי, שעלה מצרפת והוריו מתגוררים בחו"ל. הם פעלו מול מפקד הכלא למילוי בקשותיו, ובצאתם שוחחו עם אביו בטלפון והעבירו לו דברי חיזוק בשם בנו. ש"ס ניצחה את יהדות התורה - אבל "הפרוקסי" תקף בחריפות | מעייריב איצלה כץ | 21:35 מחוץ לכותלי הכלא פגשו את אביו של הבחור יוסף לוי, השוהה במקום במשך שעות ארוכות מדי יום כאות הזדהות עם בנו הכלוא. המפגש המרגש שיקף את הכאב העמוק של משפחות העצורים ואת החשיבות של התמיכה הציבורית בהם בימים אלו. "עריקים בכלא במקום לדאוג ללוחמים" הביקור עורר את זעמו של גלעד ארדן, שתקף בחריפות את חברי הכנסת. "חיילינו הגיבורים נלחמים בכל החזיתות, אבל חברי הכנסת של ש"ס מבקרים עריקים בכלא במקום לדאוג ללוחמים", כתב ארדן. "צריך לעצור את הביזיון הזה". יו"ר ועדת החינוך, ח"כ יוסי טייב, לא נשאר חייב ושיגר תגובה מוחצת: "כלוחם בגבעתי, כששלושה אחים שלי משרתים בצה"ל ולוחמים למען המדינה, אני לא זקוק לשיעורים בפטריוטיות מאף אחד. הניסיון להשתמש בחיילים ובמלחמה כדי לייצר קמפיין פוליטי הוא ציני ומביך".

ח״כי ש״ס בכלא 10

טייב המשיך והפנה ביקורת אישית כלפי ארדן: "כמי שמכהן כנשיא מד"א, היית מצופה לכבד את אלפי המתנדבים החרדים שמקדישים את זמנם להצלת חיים בכל ימות השנה ומבקשים לשמור על ערך התורה. בדבריך אתה פוגע גם בהם".

"וכן, אני מגיע גם לחזק את מי שתורתו אומנותו, בדיוק כפי שאני מחזק את חיילינו ומשפחותיהם", הוסיף טייב. "במדינה יהודית יש מקום גם ללוחמים שמגינים על הגבולות וגם ללומדי התורה שמחזקים את הרוח. לא הכל חייב לעבור דרך פוליטיקה קטנה".

שינוי כיוון פוליטי?

במערכת הפוליטית מציינים כי אין זו הפעם הראשונה בתקופה האחרונה שבה ארדן, שצמח בתוך הליכוד והסתמך בעבר לא פעם על הברית ההיסטורית עם ש"ס, מאמץ רטוריקה המזכירה את מבקרי הממשלה משמאל.

כזכור, ארדן הודה לאחרונה לראשונה בפומבי כי הוא בוחן הקמת מפלגת ימין חדשה. בעבר כבר התבטא באופן דומה כשאמר: "יש פה ציבור גדול מאוד שנמאס לו מהמצב הקיים, שבו האפשרויות הן ממשלה שתלויה בחרדים ומונעת שותפות בנטל, או ממשלת שמאל שתלויה בקולות הערבים".

דברים אלו, המציבים את הציבור החרדי באותה שורה עם המפלגות הערביות, מעלים תהיות רבות בימין לגבי המסלול הפוליטי החדש שהוא מנסה לסלול לעצמו, הרחק מהשותפות המסורתית עם הציבור החרדי.