"זו המכלית שלנו": טראמפ תקף אחרי שאיראן הציבה תנאי חדש 

"זו מכלית הנפט שלנו", הציוץ של טראמפ

בעוד המלחמה באיראן נמצאת כעת "בהמתנה", בין היתר על רקע אזהרת הפנטגון על מחסור במיירטים, הנשיא טראמפ ממשיך בסדרת ציוצים לוחמניים. בין השאר צייץ תמונה של מכלית נפט עליה הוא משתלט עם הכיתוב: "זו מכלית הנפט שלנו עכשיו".