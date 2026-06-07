גדולי ישראל נדרשים בימים אלו להכריע בשאלות הרות גורל העשויות לקבע את זהותו וציביונו של המגזר החרדי בכלל ועולם הישיבות בפרט, ברקע הסיטואציה ההזויה בה לומדי התורה בגילאי גיוס איבדו את מעמדם החוקי.

אחת השאלות הבוערות במגזר - היא ההתייחסות לאירועי מעצר העריקים. במגזר החרדי פועלות מערכות התרעה המזניקות את המגזר החרדי לכל אירוע בו קיים חשש להסגרת עריק חרדי משוטרי משטרת ישראל לידי המשטרה הצבאית, וכן לניסיונות מעצר המבוצעים ישירות בידי המשטרה הצבאית. מערכות אלו הוקמו על ידי הפלג הירושלמי, וכעת נדרשים גדולי ישראל של המגזר הליטאי לשאלה כיצד לנהוג בעת קבלת התרעה.

ועידת איחוד בני הישיבות שנערכה בסוף השבוע האחרון, היוותה הזדמנות מצויינת עבור אלפי רכזי האיחוד, להפנות את השאלה לגדולי ראשי הישיבות שהשתתפו בוועידה השנתית. שניים מהם - ראשי הישיבה וחברי מועצת גדולי התורה הגרמ"ה הירש והגר"ד כהן - סירבו להתייחס לשאלה מול המצלמות ואת תשובתם ניפקו רק במהלך השבת.

דעתם הדהימה את המגזר החרדי, אבל בארגון 'עזרם ומגינם' כבר הקימו מערכת התרעה טלפונית חדשה - הראשונה במגזר הליטאי. מערכת ההתרעות של עזרם ומגינם תצטרף למערכות ההתרעה של הפלג הירושלמי - "צבע שחור" ו"החוטפים הגיעו".

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים וההתפתחויות בנושא גיוס חרדים ומעצרי עריקים, ועמדתם של המנהיגים החרדים בעת הזו.

עתירה ראשונה

חברת מועצת עיריית תל אביב-יפו, הדס רגולסקי, שיגרה היום פנייה דחופה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, ולמפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, בדרישה חד-משמעית להורות על חסימה מיידית של קווי ההתרעה המכונים "קו צבע שחור" ו"החוטפים הגיעו".

במכתבה, ציינה רגולסקי כי פנתה תחילה לחברות הסלולר בדרישה לנתק את הקווים, אך נתקלה בסירוב. בחברות הסבירו כי הן אינן מוסמכות לחסום שירותי תקשורת ללא צו שיפוטי מפורש או הוראה מחייבת מרשות שלטונית. כעת, מגלגלת רגולסקי את האחריות לפתחן של רשויות האכיפה. צפו במהדורת מעייריב בהגשת איצלה כץ, עם כל הפרטים.

המסית ה(דתי)לאומי

ברקע ביקורם של ראשי המפלגות החרדיות - יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, ויו"ר סיעת אגודת ישראל ח"כ יצחק גולדקנופף בכלא 10, שר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', שיגר מתקפה חריפה ויוצאת דופן נגד נציגי הציבור החרדי, על רקע סבב ביקורים שקיימו בבתי הכלא הצבאיים אצל תלמידי ישיבות שנעצרו בגין אי-התייצבות ללשכות הגיוס.

סמוטריץ' שמבין היטב איך להסית נגד החרדים - בחר להכות בבטן הרכה תוך ניצול האירועים הקשים בלבנון ןלכרוך את ההרוגים בסרבנות הגיוס של החרדים: "בזמן שעם ישראל קובר את לוחמיו הגיבורים ומנחם משפחות שכולות" כתב סמוטריץ' בחשבון האיקס שלו, "חברי הכנסת החרדים חיים ביקום מקביל ומבקרים עריקים בכלא הצבאי". כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

הצעת חוק יסוד לימוד תורה

יו"ר ש"ס, אריה דרעי, הבהיר הערב לגורמים בכירים בקואליציה כי לא יאפשר את המשך הליכי החקיקה אלא אם החוק יובא לאישור כבר ביום רביעי הקרוב. יו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, יישר קו ומסר הערב: "על סדר יומה של ועדת השרים הונח חוק יסוד: לימוד תורה, אשר בהוראת גדולי התורה שליט"א אני פועל להגישו. למרבה הפלא, הוועדה טרם התכנסה. אני דורש לכנסה בהקדם כדי להעלות את החוק להצבעה". כל הפרטים על מלחמות הקרדיטים והמתרחש במפלגות החרדיות - במהדורת מעייריב שלפניכם.

משוד עניים

חבר מועצת גדולי התורה ורבה של שכונת רמת אלחנן בבני ברק הגאון רבי יצחק זילברשטיין, יצא בשיעורו השבועי האחרון בפני עשרות רופאים ורבנים נגד התנהלות קופות החולים בישראל בדגש על סדרי העדיפויות הכלכליים של הקופות.

לטענת הגר"י זילברשטיין, במקום להפנות משאבים להוספת תרופות מצילות חיים לסל הבריאות, בוחרות קופות החולים "לשפוך" סכומי עתק על מסעות פרסום מאסיביים בעיתונות ובמרחב הציבורי. "לדעתי הציבור היה מעדיף שהכסף יופנה קודם כל לתרופות מצילות חיים". כל הפרטיםפ במהדורת מעייריב שלפניכם. צפיה מהנה.