הדס רגולסקי היא חברת מועצת עיריית תל אביב-יפו, המשמשת כאחת מחברות המועצה הפעילות בעיר. כחלק מתפקידה, היא מעורבת בקבלת החלטות עירוניות, בקידום מדיניות ציבורית ובטיפול בנושאים המשפיעים על חיי התושבים במטרופולין תל אביב.

מועצת העירייה מהווה גוף מרכזי בשלטון המקומי, והחברים בה אחראים על פיקוח על פעילות העירייה, אישור תקציבים, קידום תכניות פיתוח עירוניות וטיפול בנושאים חברתיים וקהילתיים. חברי המועצה נבחרים במסגרת הבחירות המוניציפליות ומייצגים את תושבי העיר בפורומים השונים.

תפקידה של חברת מועצה כולל השתתפות בישיבות המועצה, עבודה בוועדות שונות, קידום יזמות חקיקתיות עירוניות וטיפול בפניות תושבים. חברי המועצה משמשים כגשר בין הציבור לבין הנהלת העירייה ומקדמים נושאים המצויים על סדר היום הציבורי.

השלטון המקומי בתל אביב-יפו מתמודד עם אתגרים רבים, ביניהם תכנון עירוני, דיור, תחבורה, חינוך, רווחה ואיכות חיים. חברי המועצה נדרשים לאזן בין צרכים שונים ולקדם מדיניות המשרתת את כלל האוכלוסייה בעיר.

מעורבותם של חברי המועצה בנושאים עירוניים משקפת את המגוון הפוליטי והחברתי בתל אביב. כל חבר מועצה מביא עמו נקודת מבט ייחודית, ערכים ועדיפויות המשפיעים על דרך קבלת ההחלטות והעיצוב של פני העיר.