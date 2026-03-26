הרב יצחק זילברשטיין

הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א משמש כרבה של שכונת רמת אלחנן בבני ברק וכחבר מועצת גדולי התורה. הרב נשוי לרבנית חנה זילברשטיין, בתו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, ומתגורר בשכונת רמת אלחנן. בנוסף לתפקידו כרב השכונה, הוא מוביל את כולל "בית דוד" ומסגרות חינוך נוספות באזור. הרב ידוע כאחד מפוסקי ההלכה הבכירים בדור, ודבריו מופצים באלפי שיעורים ופסקי הלכה המגיעים לקהל רחב ברחבי העולם.

במהלך מלחמת "חרבות ברזל" ובתקופת המתיחות עם איראן, הפך הרב זילברשטיין לדמות מרכזית בחיזוק הציבור החרדי. בעת אזעקות וירי טילים, תועדו רגעים מרגשים בהם הרב המשיך ללמד תורה במקלטים, מסר דברי חיזוק לתושבי השכונה, וארגן עצרות תפילה לישועת עם ישראל. דבריו "אני לא מפחד מהטילים" והמסר שהעביר לבחורי הישיבות על כוחה של התורה להגן על העם, הפכו למקור השראה רב בקרב הציבור החרדי.

הרב זילברשטיין מוכר כפוסק הלכה שמתמודד עם שאלות אקטואליות ומורכבות מהחיים המודרניים. שיעוריו לרופאים, שנערכים באופן קבוע, עוסקים בדילמות הלכתיות רפואיות מורכבות. בנוסף, הוא עוסק בשאלות הנוגעות לטכנולוגיה, כלכלה, חינוך ומשפחה. פסקי ההלכה שלו מאופיינים בהבנה עמוקה של המציאות המודרנית לצד נאמנות מוחלטת להלכה. ספריו, ובהם סדרת "אשמרה שבת" ו"אלשיך על התורה", מהווים מקור עשיר לפסיקה הלכתית עכשווית.

כגיסו של שני מגדולי הדור - מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ומרן הגר"ח קנייבסקי זצ"ל - הרב זילברשטיין משמש כחוליה מקשרת בין דור המנהיגים הקודם לדור הנוכחי. הוא משתף לעיתים קרובות בסיפורים ובהנהגות של חמיו הגרי"ש אלישיב, ומעביר את מורשתם הרוחנית לדור הצעיר. במהלך השנים תיעד והפיץ אלפי פסקי הלכה והנהגות שקיבל מגדולי הדור, והפך למקור מידע מהימן על דרכם ושיטתם בפסיקה.

בתחום החינוך, הרב זילברשטיין מוביל מספר מוסדות תורניים ברמת אלחנן, כולל תלמוד תורה "בית דוד" וכולל "נתיבות המשפט" בראשות חתנו הגאון רבי אליעזר רוט. הוא מקפיד על מעורבות אישית בחינוך הילדים, ומארגן מעמדי חיזוק ותפילה עם תלמידי המוסדות. במהלך המלחמה, הרב דאג להעביר את לימוד התורה למרחבים המוגנים, תוך שמירה על רצף הלימוד והחיזוק הרוחני של התלמידים.

הרב זילברשטיין ידוע גם בפעילותו החברתית ובדאגתו לנזקקים. הוא מעורב באופן אישי בסיוע לרווקים ורווקות, בתמיכה במשפחות נזקקות, ובטיפול בבעיות חברתיות שונות. במהלך השנים יזם פרויקטים רבים לסיוע לציבור, כולל קרנות חסד, מערכות שידוכים, ותמיכה במשפחות אברכים. גישתו המשלבת הלכה עם רגישות חברתית הפכה אותו לכתובת מרכזית לפניות מכל רחבי הציבור החרדי.

בתקופת גזירת הגיוס והמאבק על שמירת עולם הישיבות, הרב זילברשטיין נטל חלק פעיל בהנהגת הציבור החרדי. הוא השתתף בעצרות המוניות, שיגר מכתבי חיזוק לבחורי ישיבות שנעצרו, ופסק הלכות בנושאים הקשורים לגיוס חרדים. עמדתו הברורה והנחרצת בשמירה על קדושת לימוד התורה, לצד הבנת המציאות המורכבת, הפכה אותו לאחד ממנהיגי המחנה החרדי בסוגיה זו.