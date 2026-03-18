אור ישראל: מה קורה בישיבה היוקרתית בסוף זמן • מעייריב

מירון ראתה ערבי ר"ח ניסן גדושים מהשנה. המתיחות הביטחונית והמערכה מול חיזבאללה, הובילה את צה"ל לקבל החלטה על סגירת שער הכניסה למושב מירון - כדי למנוע מההמונים הרגילים לפקוד את ציון הרשב"י מידי ערב ראש חודש בדגש על ער"ח ניסן - להתכנס במקום ולהוות מטרה נייחת עבור מחבלי חיזבאללה. למרות זאת - אלו שהתעקשו - הצליחו לעלות לציון הרשב"י במעלה ההר. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

רבה של רמת אלחנן, הפוסק וחבר המועצת הגר"י זילברשטיין נקלע בעת אזעקה למקום בלתי צפוי. מלבד הדוגמה האישית שסיפק גיסו של מרן הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל, לצמיבור כולו - כיצד לנהוג בעת התרעה מקדימה ואזעקה, הגר"י לימד את הנוכחים פרק בהלכות הכרת הטוב, כשרכש מאפים ממאפיית הצבי שסיפקה לו מחסה. כל הפרטים והתיעוד - בכתבת הווידאו שלפניכם.

הצצה לאור ישראל

היא נחשבת לאחת הישיבות היוקרתיות ביותר במגזר החרדי בעולם כולו - ועם כל זאת, רבים וטובים פוחדים להירשם לשורות הישיבה שהתפרסמה בזכות משטר קפדני שאינו מצוי בעולם הישיבות. למרות זאת - דווקא בסופי הזמן - לא מפתיע להיתקל בבחורים מכל עולם הישיבות שחשקה נפשם לדלג על ה"ריפיון" המצוי בכל סוף זמן, והם חובשים את ספספלי הישיבה. שם הם נוכחים לראות כי למרות הירידה במשטר בסוף הזמן - השטייגען בישיבה הפתח תקוואית עולה על השטייגען של תחילת אלול בישיבות רבות... כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

הריתחא של הגר"ד

התרגשות רבה נרשמה השבוע בהיכל ישיבת 'בית מדרש עליון', עם הגעתו של ראש הישיבה המנהיג הליטאי הגאון רבי דב לנדו למסירת שיחת חיזוק מיוחדת לרגל סיום זמן חורף. מאות בחורי הישיבה ואברכיה גדשו את ההיכל והמבואות כדי להאזין לדבריו של ר' דב, שעמדו בסימן התמדה ושקידה לקראת ימי בין הזמנים. כל הפרטים על הריתחא והריקוד המפורסם - בכתבת הווידאו שלפניכם.

יומן מלחמה

היום ה-19 של שאגת הארי מסומן כאבן דרך להפיכת המלחמה האזורית במפרציות למלחמה כלכלית כלל עולמית. משטר האייתולות צפוי להגיב כחיה פצועה למראה מאגרי האנרגיה שלו העולים בלהבות בעקבות תקיפות צה"ל ומחירי הדלק והנפט מגיבים בהתאם. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.