הינוקא בניחום אבלים אצל משפחת כראדי

במהלך ניחום אבלים בבית משפחת כראדי, לאחר הירצחה של הילדה נסיה הי"ד מפגיעת טיל, נשמעו דברים יוקדים של אמונה והתעוררות – תחילה מפי האב השכול ולאחר מכן מהגאון רבי שלמה יהודה בארי - "הינוקא".

האב פתח וסיפר לרב הינוקא על ההשפעה הרוחנית האדירה של בתו: "אני יושב וחושב מה קיבלתי בשלושה וחצי שבועות… איזה זכויות היא עשתה בעולם”, אמר. לדבריו, גם אנשים רחוקים התחזקו: "שלושה אנשים ששמעו – קיבלו על עצמם לשמור שבת". האב תיאר כיצד מתוך הכאב הגדול נולדה תנועה של תשובה והתחזקות, כאשר סיפורה של נסיה הי"ד נוגע בלבבות רבים. לאחר מכן פתח הרב הינוקא בדברי חיזוק: "אני לא יודע איך להתחיל בכלל… איך מתחילים להודות על מה שקיבלתם”. הינוקא הדגיש כי מדובר ב"נשמה קדושה": "ילדה קדושה. מתה על קידוש השם. קידשה את שמו יתברך בכל העולם".

בהמשך הביע הינוקא התפעלות עמוקה מהאב: "אני יושב איתו ומצטמרר מהדיבורים שלו – איך הוא משבח את הקדוש ברוך הוא".

אחד הרגעים המטלטלים בדבריו היה כאשר התייחס לשאלה שמעסיקה רבים - כיצד ייתכן שטילים נפלו דווקא בעיר בני ברק, מקום של תורה: "לא נפלו פה טילים מעולם. מרן החזון איש, מרן רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל, כל הקדושים שפה מסרו נפש על התורה – ופתאום רואים שקרה מה שקרה", אמר בכאב.

לדבריו, אין לראות בכך מקרה: "זה צריך לזעזע אותנו - לאן הגענו". הרב הסביר כי גם מקומות קדושים אינם חסינים כאשר יש פגם באחדות עם ישראל: "אם יש לשון הרע – זה שובר את כל החומות". בהמשך הביא מדברי חז"ל כי אפילו כאשר היו ישראל עובדים עבודה זרה, כל עוד לא הייתה ביניהם לשון הרע היו מנצחים במלחמות, אך כאשר יש פירוד, היו נפגעים. הינוקא התבטא בכאב: טילים לא נופלים סתם… חרבות יורדות לעולם, ואף אחד לא יודע על מי זה ייפול".

הינוקא קרא להתחזקות באהבת חינם: "אנחנו צריכים להפסיק עם כל המחלוקות… לאהוב אחד את השני, לתמוך אחד בשני". עוד הדגיש כי האחריות אינה רק של המשפחה אלא של כלל הציבור: "זה צער של כולנו", אמר. בנוסף קרא להמשיך ולחזק את המשפחה גם לאחר ימי השבעה: "לא רק עכשיו – גם אחרי זה לבוא, לעזור, לחזק את האמא, את האבא".

הינוקא הוסיף דברי נחמה למשפחה, ואמר כי נשמות של ילדים קדושים זוכות למקום גבוה: "נשמות כאלה נמצאות במקומות עליונים… עם צדיקים ועם מלאכים". לסיום נשא תפילה: "שהקדוש ברוך הוא יתן כוח ונחמה, ושנזכה לגאולה שלמה, לבניין בית המקדש ולתחיית המתים במהרה".