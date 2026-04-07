קידוש השם: 'הינוקא' הגה"צ רבי שלמה יהודה בארי עלה למעונו של וואליד אבולעפיה, ראש משפחת המאפים המפורסמת ביפו, כדי להוקיר את החלטתו הדרמטית לסגור את כל סניפי הרשת במהלך חג הפסח מתוך כבוד למסורת ישראל ולאיסור חמץ • צפו בתיעוד המרגש (חרדים)
אחרי שעות של דיונים, וכוחות משטרה אדירים שהתכוננו ללוות את ההריסה, עיריית ראשון לציון בראשות רז קינסטליך התקפלה ובית הכנסת יישאר על כנו | בהסכם שנחתם בין הצדדים סוכם כי ההוספה לבית הכנסת עם חדרו האישי של הרב לקבלת קהל - יישאר על כנו, בנוסף, בתוך חצי שנה העירייה תסדיר את בית הכנסת והתוספת, בהקצאה רשמית ומסודרת לטובת הרב (חרדים)
זעזוע בראשון לציון: העירייה רוצה לפרק את המבנה שהוקם בסמוך לבית הכנסת של הגאון רבי שלמה יהודה בארי – 'הינוקא' | בחצרו של הינוקא טוענים להתנכלות מצד העירייה והעומד בראשה | כך הגיבו בעירייה לטענות (חרדים)
ברקע גלי האנטישמיות הגוברים והולכים באירופה, נכנס הגאון רבי שלמה סניור, מרבניה החשובים של הקהילה היהודית בפריז, למעונו של הגאון הינוקא כדי להיוועץ ולקבל את הכרעתו בנושא קריטי והרה גורל לעתידה של הקהילה היהודית בפריז | ומה היתה התשובה המפתיעה של הגאון הינוקא? כל הפרטים | תיעוד (חרדים)
אלפי תושבי אשקלון נהרו בסוף שבוע האחרון למעמד ההדלקה שערך הגאון הינוקא שהגיע במיוחד לעיר לכבוד החג | שעות של חרדה היה מנת חלקם של המארגנים כאשר כמעט בוטל המעמד בעקבות חסימות הדרכים של 'הפלג הירושלמי' • מאות נותרו מחוץ לאולם שנסגר מחמת הדוחק וצפו בשידור חי במסכי ענק • צפו בתיעוד (חרדים)
לאחר תפילת הנץ מול חומת ירושלים, קיבל הינוקא הגאון רבי שלמה יהודה בארי במתנה סט משניות מהודר ע"י הנגיד ר' שמואל הלפרין יוזם לימוד 'דף היומי במשניות', הינוקא התרגש, ונשא דברי חיזוק על חשיבות לימוד המשנה | צפו בתיעוד (חרדים)
אלפי אנשים מכל שדרות הציבור החרדי הסתופפו בימי ראש השנה בהיכלו של הינוקא, הגאון רבי שלמה יהודה בארי | בצאת החג, נראו המשתתפים כשהם יוצאים מלאים וגדושים בעונג רוחני עז, לאחר שזכו לשהות בצילו ולשמוע דברי חיזוק והתעוררות מהינוקא, אשר ליבה את לבבות ישראל וקירב את הציבור בשיחה מרוממת שסחפה את הקהל כולו (חרדים)
במלאת ימי השבעה על הירצחה בדם קר של רעייתו של רעייתו צאלה גז הי"ד, בדרכה לבית החולים, הגיע בעלה חננאל גז למעונו של הגאון הינוקא רבי שלמה יהודה בארי, לקבלת דברי חיזוק ואמונה, וכן ברכה עבור בנו רך הנולד לאחר הפיגוע הרצחני | הינוקא עודדו וחיזקו שעה ארוכה | צפו בתיעוד (חרדים)
במהלך קבלת הקהל השבוע אצל הגאון הינוקא רבי שלמה יהודה בארי, הגיע מר אהוד שוורץ, אביו של החייל שגב שוורץ הי"ד שנרצח על קידוש השם במוצב סופה במהלך הלחימה על המוצב ביום שמחת תורה, וסיפר לרב הגאון הינוקא על גבורת ליבו של בנו שהציל את חבריו ממוות בטוח | צפו בתיעוד (חרדים)
המונים מכל רחבי הארץ הגיעו השבוע לעליה לרגל ולחגוג את החג אצל הגאון הינוקא - רבי שלמה יהודה בארי, מול חומות ירושלים | במעמד מסר הגאון הינוקא שיעור מעורר עמוק ומיוחד לרגל החג | במקום נצפו גדולי ישראל וקהל רב מכל המגזרים בהרגשת אחדות ושמחת חג מרוממת ונדירה (חרדים)
ביום החמישי האחרון התקיים מעמד מיוחד בבית מדרשו של הגאון הינוקא הרב שלמה יהודה בארי, כאשר תלמידי המכינה לישיבה "תורה ודעת" בבית שמש, באו להיבחן על מסכת מכות | בסיום המבחן זכו התלמידים לשמוע דברי חיזוק מ הגאון הינוקא, אשר הדגיש את חשיבות ההשקעה והעמל בלימוד התורה (חרדים)
המוני בית ישראל התכנסו לשיעורו של הינוקא הגאון רבי שלמה יהודה בארי ביום ט"ו בשבט, בבית מדרשו בקריית גנים שבראשון לציון | במהלך השיעור פצח הרב בנגינה על פסנתר, תוך שהוא מרחיב בשיעור תורני מעמיק במעלת ארץ ישראל ופירותיה (חרדים)