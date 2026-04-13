באירוע מצומצם שנערך עבור חברי הכולל תלמידיו של הגאון רבי שלמה יהודה בארי המכונה הינוקא, כחלק מסדרת אירועים ומפגשים תורניים שמתקיימים במסגרת ההתארגנות 'כנישתא חדא' בראשותו של הינוקא, הרחיב הפעם הגאון הינוקא בדרכי הלימוד והשינון, כשהרב אף חושף מדרכו האישית ללימוד ושינון התורה.

אחת ההמלצות הייתה למשל שיטת הסימניות שתיאר הינוקא בלימוד הגמרא, בו הוא מדלג על דברי מוסר וחסידות ושם סימניה, ועובר למשנה או לפרק הבא, ואז חוזר לשם מאוחר יותר כדי לעסוק רק בזה. וזאת כדי לנצל את הריכוז והכוח לעיון ואחר כך לעבור למימרות.

עוד המליץ לתלמידיו הינוקא, לאמץ הרגל של לימוד פרקי לימוד מלאים ברצף: משנה ואז את הגמרא שאחריה עד למשנה הבאה, מבלי לחשב את כמות הדפים. הסיבה לכך הסיבר, שזה מביא את ההבנה הברורה לדברי הגמרא כולה על המשנה. הינוקא חילק בין ירושלמי לבבלי שמאריך יותר.

לשאלת אחד האברכים אם נוהג כך גם בהלכה השיב בחיוב והוסיף כי הוא למד סימן שלם ארבע פעמים, ואז חוזר לעיין.

הינוקא אף התבטא על דרך העיון בדברי הגמרא וההלכה ואמר כי חשוב להבין קודם את דברי המשנה שיהיו ברורים כהווייתם ואז לעבור לדברי הגמרא ואז להגיע לדברי הראשונים והאחרונים.

הינוקא נגע גם בניגון המיוחד לדברי המשנה והגמרא, וציין כי לימוד התורה בניגון זה חלק גדול ממתיקות התורה. הוא סיפר על הרוגוצ'ובר זצ"ל שהיה לו ניגון מיוחד לקושיא בגמרא, לתירוץ הגמרא, ניגון נוסף למשנה וניגון נוסף לגמרא.