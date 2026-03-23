גדולי ישראל לצד אישי ציבור בכירים נהרו בשבוע האחרון לנחם את הגאון רבי אליהו טופיק, ראש ישיבות 'באר יהודה' שישב שעה על פטירתו של אחיו, זקן הדיינים, הגאון רבי משה טופיק זצ"ל | רבנים נוספים שלא יכלו להגיע אישית שלחו מכתבי תנחומים | הרבנים העלו את זכרו של הרב המנוח את מפעליו הכבירים לתורה ועבודה, שהותיר אחריו ירושה נחלה לדורות (חרדים)
היום לפני 38 שנה, בכב"ב בשבט תשמ"ח, נפטרה הרבנית מליובאוויטש | באחד מימי ה'שבעה', שהתקיימו בביתה בשכונת קראון הייטס, הגיע לנחם את הרבי דיפלומט ישראלי צעיר, שרק החל קריירה ציבורית בניו יורק שנים ספורות קודם לכן בנימין נתניהו | כך זה נשמע (חסידים)
כתב אישום הוגש נגד תושב תל אביב, צעיר בשנות העשרים לחייו, שלפי החשד פרץ לרכב באור יהודה, עת בעליו היה בניחום אבלים, וגנב מתוכו שקית עם חצי מיליון שקל במזומן. הוא עקב אחרי הרכב - מאז יצא בעליו מצ'יינג' (בארץ)
שורת גדולי ישראל לצד המוני בית ישראל, עלו לנחם את ראש הישיבה הגאון רבי עזרא ניסן, שישב שבעה על פטירת נוות ביתו הרבנית הצדקנית ע"ה, שנסתלקה לאחר ייסורים קשים • הרבנים העלו על נס את פועלה הכביר להקמת מוסדות "רינת התורה" ובתי החינוך "ירים משה" לרומם קרן בנות ישראל • תיעוד דומע (חרדים)
המוני תושבי מונסי וחסידי טאהש נהרו השבוע לנחם אבלים את האדמו"ר מזידיטשוב פרעמיסלא, אשר ישב שבעה על פטירת רעייתו הרבנית הצדקנית ע"ה, שנפטרה בגיל 53, לאחר שנים של ייסורים קשים ומרים | לצד האדמו"ר ישב אביה של המנוחה, הגה"צ רבי יחזקיה יעקב כץ, אב"ד סאלקא | צפו בתיעוד (חסידים)
מרנן גדולי ישראל, ראשי הישיבות, מרביצי תורה, אדמו"רים ומנהיגי קהילות הקודש מכלל החוגים, העדות וחצרות הקודש, עלו ובאו במהלך השבוע האחרון למעונו של ראש הישיבה הגאון חכם משה צדקה, כדי לנחמו על פטירת אחיו הגה"צ רבי שאול צדקה זצ"ל ראש הכולל בבית הכנסת העתיק "בכר" בשכונת מקור ברוך ומנקיי הדעת שבירושלים שהלך לעולמו בגיל 81 • תיעוד מסכם (חרדים)
בין מרנן ורבנן גדולי ישראל שעולים בימים אלו לניחום אבלים אצל ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, היושב שבעה על פטירת אחיו, הגאון רבי שאול זצ"ל, נצפה הגאון רבי רפאל ברלין, ראש ישיבת 'ראשית חכמה', ידידו רבות בשנים של ראש הישיבה | במהלך הניחום התפתח דיון מעניין בין הרבנים האם יש חיוב להיות בצער בשבעה ועל החילוק בין האבלות לחובה בצער צפו בדיון המעניין (חרדים)
המונים ליוו השבוע למנוחות את הגאון רבי שאול צדקה זצ"ל, ראש כולל 'בכר' בשכונת 'מקור ברוך' בירושלים, בנו של מרן רה"י חכם יהודה צדקה זצוק"ל, ואחיו של יבלחט"א ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה | מסע ההלוויה יצאה מהיכל ישיבת 'פורת יוסף' אל עבר הר המנוחות, שם נטמן |ראש הישיבה יקבל תנחומין מדי יום מימי השבעה, לפנה"צ בביתו, ואחה"צ בבית האבלים | צפו בתיעוד ממסע ההלוויה (חרדים)
במהלך השבוע האחרון נהרו רבנים, שרים, חברי כנסת, אישי ציבור וראשי ארגונים לביתו של נשיא ארגון 'איחוד הצלה', אלי ביר, אשר ישב שבעה על פטירת אמו מרת חיה ביר ע"ה | המנחמים הביעו בפניו את תנחומיהם ואיחלו כי ינוחם מן השמיים ולא יוסיף לדאבה עוד (ברנז'ה)
הראש"ל הגר"י יוסף הגיע אמש לנחם את ילדיו הקטנים של הרב יוסף הי"ד, האברך שנרצח בפיגוע הרצחני בצומת רמות בירושלים | הראשון לציון ישב לצידו של היתום הבכור, רק בן תשע, ניחם אותו וביקש ממנו לשמור גם על אחיו הקטנים, תוך שהוא מעודד אותו שכעת אביו עוקב ושומר עליו מלמעלה (חרדים)
אתמול בבוקר הגיע הגאון רבי יצחק זילברשטיין, חבר מועצת גדולי התורה, לנחם את הוריו ובני משפחתו של האברך הקדוש הרה"ג ר' ישראל מצנר הי"ד | בעת הניחום פרץ הגר"י בבכי נורא וזעק: 'כולם בוכים, כל העולם מזועזע מזה' | בסיום הביקור, כשבני המשפחה הודו להרב שטרח, השיב בבכי: 'טרחתי לבוא? בכיתי לבוא!' | צפו בתיעוד המרגש והכואב באדיבות מערכת 'דברי חמד' (חרדים)
רחובות קריית קרעטשניף המתה מאדם השבוע כשמאות חסידים, אדמו"רים ורבנים הגיעו לנחם את האחים האדמו"רים מקרעטשניף ופרמישלאן על פטירת אחותם הרבנית שפרה טויבא מייזליש ע"ה | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק מהשיכון החסידי ברחובות (חסידים)
האדמו"ר מאמשינוב בחר ביום ל"ג בעומר, שעות אחדות לפני כניסת השבת, לבוא ולנחם את מחותנו הגה"צ גאב"ד ראומישלא, שישב שבעה על פטירת בנו היקר הגה"צ רבי יחזקאל שרגא דוד הלפרין זצ"ל | האדמו"ר התעכב שעה ארוכה בבית האבלים, ונחמם בדברי תנחומין | צפו בתיעוד (חסידים)
גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים מהמגזר החסידי עלו ובאו במהלך השבוע האחרון, לנחם אבלים את הרה"ג ר' יצחק יעקב ויינברגר גאב"ד טשאבא, ביושבו שבעה על פטירת אמו הרבנית הצדקנית מטשאבא ע"ה | במהלך הניחומים העלה הגאב"ד זכרון הוריו ע"ה, הגה"צ בעל ה'ברכת שלום' והרבנית ע"ה, ואת דרכם שהנחילו לצאצאיהם אחריהם (חסידים)
המונים מכל מגווני הקשת, עלו ובאו במהלך השבוע האחרון אל היכל ישיבת 'כסא רחמים' בבני ברק, לנחם את משפחת ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל, באבלם הכבד בהסתלקותו לשמי מרום של האי גאון וצדיק | צפו בגלריה מסכמת מימי השבעה (חרדים)
המונים נהרו בשבוע האחרון למעונו של האדמו"ר מדעעש בבני ברק, לנחמו באבלו הכבד בעת שישב שבעה על פטירת אחותו, הרבנית הצדקנית מקוסן לייקווד ע"ה | עם היוודע הבשורה הקשה ממרחקים, קרע הרבי קריעה על דש בגדו, והתיישב על כסא קטן למשך שבוע ימים כשעשרות רבנים עולים זה אחר זה לנחמו בברכת תנחומין (חסידים)