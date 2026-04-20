בסלון הבית הפשוט | זרם המנחמים לא פסק בבית ראש ישיבת "עטרת צבי"

במהלך השבוע האחרון, בימי השבעה להסתלקותו של הגאון רבי אברהם אלטמן זצ"ל, ראש ישיבת "עטרת צבי" וממקימי עולה של תורה באשדוד, עלו גדולי ישראל, אדמו"רים ואישי ציבור לנחם את בני המשפחה • בסלון הבית הפשוט נחשפו סיפורים מדהימים על מסירות נפש למען חינוך ילדי ישראל• צפו בגלריה מסכמת (חרדים)

ניחום אבלים בבית אצל בני הגאון רבי אברהם אלטמן זצ''ל (צילום: באדיבות המצלם)

מאז ההסתלקות הכואבת של הגאון רבי אברהם אלטמן זצ"ל, ראש ישיבת 'עטרת צבי' באשדוד, ביום אסרו חג פסח, הפך הבית הצנוע ברובע ג' באשדוד למוקד עלייה לרגל. זרם המנחמים לא פסק לרגע, כאשר מכל קצווי הארץ הגיעו תלמידים וגדולי תורה לחלוק כבוד אחרון לדמות ההוד שהקימה עולה של תורה בעיר אשדוד עוד בימים בהם הייתה שממה רוחנית.

במהלך ימי השבעה הגיעו מכתבי ניחומים מגדולי הדור, אשר הביעו את הערכתם העצומה לפועלו הכביר של ראש הישיבה זצ"ל.

המחזה בבית המדרש ובבית המשפחה היה מרגש. בסלון הבית הקטן והפשוט, מלא עד אפס מקום, הצטופפו המונים החל משעות הבוקר המוקדמות ועד חצות הלילה. כל מנחם שנכנס נשא עמו סיפור אישי, עדות חיה על דמותו של ראש הישיבה שהיה כאב מסור לאלפי תלמידיו.

רבים מהמנחמים גוללו בפני בני המשפחה סיפורים שטרם נשמעו על המסירות העילאית של הרב זצ"ל למען חינוך ילדי ישראל בשנים המוקדמות של העיר אשדוד. בני המשפחה המעטירה, שזכו לשמוע לראשונה על מעשי החסד הנסתרים והמאבקים לביצור חומות הדת, הטו אוזן קשבת לכל סיפור שהמחיש את גדלותו המרוממת של אביהם זצ"ל.

פטירתו של ראש הישיבה הותירה חלל עצום בעיר אשדוד ובעולם הישיבות בכלל. דמותו, שאופיינה בענווה יוצאת דופן לצד גאונות וקנאות לתורה, תמשיך להאיר דרך מוסדות "עטרת צבי" ובני המשפחה הממשיכים בדרכו.

מכתב הניחומים של הגר"ד לנדו למשפחת אלטמן (צילום: באדיבות המצלם)
מכתב הניחומים של הגר"ד יוסף למשפחת אלטמן (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים בבית אצל בני הגאון רבי אברהם אלטמן זצ''ל (צילום: באדיבות המצלם)
מכתב הניחומים של הגרמ"צ ברגמן למשפחת אלטמן (צילום: באדיבות המצלם)
